Polisi Ungkap Sindikat Pencurian Estafet di Halte Transjakarta, Pelaku Terancam 7 Tahun Penjara

Kepolisian berhasil membongkar sindikat pencurian dengan modus operandi 'lempar bola' di halte Transjakarta. Beberapa pelaku telah ditangkap, sementara polisi masih memburu pelaku lainnya. Pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.

Jumat, 19 September 2025 17:40 WIB\Kepolisian berhasil mengungkap kasus pencurian dengan modus operandi yang terorganisir, di mana para pelaku beraksi secara estafet atau 'lempar bola' untuk mengelabui korban. Penangkapan pelaku berinisial DP dilakukan polisi setelah sebelumnya menangkap pelaku lain berinisial NCI. Kejadian pencurian berantai ini terjadi di beberapa lokasi, termasuk Halte Transjakarta Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada pertengahan September.

Modus operandi yang digunakan para pelaku terbilang unik dan terencana, menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas dalam kelompok tersebut. Aksi pencurian diawali dengan pelaku membuka resleting tas korban dari belakang, kemudian mengambil barang berharga seperti ponsel. Barang curian kemudian dipindahkan secara estafet kepada anggota kelompok lainnya untuk menghilangkan jejak. Selanjutnya, barang-barang tersebut dikumpulkan dan dijual oleh pelaku yang berperan sebagai penadah.\Peristiwa ini bermula dari laporan korban berinisial DSS yang kehilangan dua unit ponsel pada Selasa, 16 September, sekitar pukul 08.00 WIB di Halte Transjakarta Rasuna Said. Korban segera melaporkan kejadian tersebut ke polisi, yang kemudian menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan. Penyelidikan mengarah pada penangkapan NCI di Halte Karet Sudirman pada Kamis, 18 September, sekitar pukul 11.00 WIB. Dari penangkapan NCI, polisi berhasil mengamankan satu unit ponsel yang diidentifikasi sebagai hasil curian. Penyelidikan terus berlanjut hingga akhirnya polisi berhasil menangkap DP di trotoar Jalan Jenderal Sudirman pada hari yang sama. Namun, dua pelaku lainnya, berinisial D dan H, masih dalam pengejaran dan telah dimasukkan dalam daftar buronan. Pihak kepolisian terus berupaya untuk menangkap kedua pelaku yang masih buron ini. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Berdasarkan hasil penyelidikan, komplotan ini diduga telah melakukan aksi serupa sebanyak lima kali di berbagai lokasi berbeda di wilayah Jakarta.\Menanggapi kasus ini, kepolisian mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di tempat-tempat umum seperti halte dan stasiun. Masyarakat juga diingatkan untuk segera melaporkan kejadian kriminal ke pusat layanan bebas pulsa 110. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari program 'Jaga Jakarta' yang diinisiasi oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri dan ditindaklanjuti oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol. Nicolas Ary melalui program kerja 'Mantap, Taktis, dan Bersahaja.' Program ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta. Pihak kepolisian juga mengapresiasi peran serta masyarakat dalam membantu mengungkap kasus ini. Diharapkan, dengan kerjasama antara kepolisian dan masyarakat, kejahatan serupa dapat dicegah di masa mendatang. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap tindak kejahatan di lingkungan sekitar. Masyarakat diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam menjaga barang-barang berharga mereka, terutama saat berada di tempat umum yang ramai.





