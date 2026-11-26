Polres Metro Bekasi Kota mengungkap kasus pembakaran rumah di Chandra Indah akibat konflik utang antar keluarga, pelaku berinisial EGW ditahan untuk proses hukum.

Polisi Resor Metro Bekasi Kota telah berhasil mengungkap motif di balik terbakarnya sebuah hunian di Perumahan Chandra Indah pada hari Selasa, tanggal 24 November 2026. Insiden kebakaran yang terjadi di kawasan Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, ini bukan merupakan peristiwa alam atau kecelakaan teknis, melainkan tindakan kriminal yang disengaja. Satuan Reserse Kriminal kepolisian setempat melakukan penyelidikan intensif dan menemukan bahwa ada konflik pribadi yang melibatkan utang piutang di antara anggota keluarga yang memicu insiden tersebut.

Motif Utang dan Sakit Hati Terungkap

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Komisialis Polisi Verdika Bagus Prasetya, menyatakan bahwa pelaku yang merupakan adik ipar dari korban merasa sangat sakit hati. Rasa tidak puas ini muncul karena ia menilai kakak kandungnya sendiri diperlakukan secara tidak adil dalam hal tanggung jawab finansial. Pelaku merasa beban untuk melunasi utang korban terus-menerus dibebankan kepadanya, yang akhirnya mendorongnya melakukan tindakan destruktif terhadap rumah yang dihuni oleh kakak iparnya tersebut.

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Kompol Verdika Bagus Prasetya menjelaskan secara rinci bahwa pemeriksaan awal terhadap tersangka mengarah pada motif dendam keluarga yang berlarut-larut. Pelakunya, seorang pria berusia 30 tahun yang berinisial EGW dan berdomisili di Duren Sawit, Jakarta Timur, mengakui bahwa ia membakar rumah tersebut sebagai bentuk pelampiasan atas ketidakadilan yang dirasakannya terkait utang. Meskipun alasan keluarga dan beban utang dianggap sebagai konteks emosional, kepolisian menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat menjadi pembenar bagi tindakan yang membahayakan jiwa.

Kronologi Penangkapan Pelaku di Bekasi Barat

Kebakaran tersebut pertama kali terjadi pada dini hari, tepatnya sekitar pukul 03.30 WIB pada hari Selasa, 24 November 2026. Api membakar struktur rumah secara cepat dan baru dapat dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 05.00 WIB setelah tim pemadam kebakaran dan warga sekitar melakukan upaya keras. Seluruh penghuni rumah yang berjumlah tiga orang berhasil menyelamatkan diri dengan selamat tanpa melaporkan adanya korban jiwa atau luka-luka berat akibat peristiwa tersebut.

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Menindaklanjuti temuan awal bahwa api diduga dinyalakan dengan menggunakan bahan bakar berupa bensin, tim gabungan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Pondok Gede segera menyusun strategi penangkapan. Operasi penangkapan berhasil dilaksanakan di kawasan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, di mana tersangka EGW berhasil diringkus oleh petugas. Tindakan penangkapan ini didasarkan pada keterangan para saksi mata yang mengarah pada dugaan kuat bahwa pembakaran dilakukan secara sengaja dan direncanakan.

Proses Hukum dan Konsekuensi Kriminal

Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota saat ini masih dalam tahap pemeriksaan intensif terhadap tersangka EGW untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan guna memperkuat berkas kasus. Komisaris Polisi Verdika Bagus Prasetya menekankan bahwa apa pun alasan pribadi yang melatarbelakangi tindak pidana pembakaran rumah, tindakan tersebut tetaplah merupakan kejahatan serius yang membahayakan keselamatan nyawa manusia. Hukum akan dijalankan secara tegas tanpa memandang relasi kekerabatan antara pelaku dan korban.

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat bahwa konflik keluarga atau masalah keuangan tidak boleh diselesaikan dengan tindakan anarkis yang mengancam properti dan keselamatan orang lain. Proses hukum lebih lanjut akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana tersangka akan menghadapi tuntutan pidana atas tindakan perusakan dan pencurian nyawa yang berpotensi terjadi. Masyarakat diimbau untuk terus waspada terhadap potensi konflik sosial yang dapat berujung pada kekerasan fisik maupun properti di lingkungan permukiman.