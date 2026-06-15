Polisi Ungkap Motif Percobaan Penculikan Lansia di Penjaringan: Cinta Tak Direstui

Polsek Metro Penjaringan mengungkap motif percobaan penculikan dan penganiayaan terhadap lansia GH (70) di Jakarta Utara. Pelaku utama CW yang sudah beristri dan memiliki anak menjalin hubungan dengan anak korban namun tidak direstui, sehingga nekat melakukan aksi kriminal bersama rekannya FAP.

Polsek Metro Penjaringan mengungkap motif di balik percobaan penculikan dan penganiayaan terhadap seorang lansia bernama GH (70) yang terjadi di kawasan Penjaringan , Jakarta Utara. Motif tersebut diduga kuat karena hubungan asmara antara pelaku utama, CW (31), dengan anak korban yang berinisial CKH tidak mendapatkan restu dari keluarga.

CW yang diketahui sudah beristri dan memiliki anak tetap menjalin hubungan dengan CKH, namun pihak keluarga korban menolak hubungan tersebut. Penolakan inilah yang kemudian menjadi pemicu CW bersama rekannya FAP (26) merencanakan aksi kriminal pada hari Minggu, 14 Juni 2026, sekitar pukul 06.30 WIB. Kedua pelaku mendatangi rumah korban di Jalan Camar Permai 4, RT 02/06, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan dengan menggunakan mobil. CW bertindak sebagai sopir sementara FAP berperan sebagai eksekutor yang duduk di kursi belakang.

Setiba di lokasi, mereka melakukan pemantauan dan menunggu korban keluar rumah untuk berolahraga jalan kaki. Ketika korban terlihat, FAP segera keluar dari mobil dan berusaha menarik paksa GH masuk ke dalam kendaraan. Namun korban melakukan perlawanan sengit sehingga terjadi tarik-menarik. Berkat kegigihan korban, ia berhasil melepaskan diri dan melarikan diri ke dalam rumah.

Melihat gagal, kedua pelaku segera meninggalkan tempat kejadian. CW bahkan sempat mengganti plat nomor kendaraan dengan obeng yang telah disiapkan untuk menghilangkan jejak. Polsek Metro Penjaringan yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan intensif selama lebih dari satu bulan. Tim Reserse berhasil melacak keberadaan CW dan menangkapnya di tempat persembunyiannya.

Dari hasil interogasi, CW mengakui perbuatannya dan menyebutkan keterlibatan FAP sebagai eksekutor. FAP kemudian ditangkap di sebuah pusat kebugaran di apartemen Gold Coast, Pantai Indah Kapuk (PIK). Kedua tersangka kini telah diamankan di Polsek Metro Penjaringan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka dijerat dengan Pasal 17 dan Pasal 18 juncto Pasal 450 dan/atau Pasal 471 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait percobaan penculikan dan penganiayaan.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan lansia dan motif asmara yang berujung pada tindak kriminal. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu mengedepankan komunikasi dan mediasi dalam menyelesaikan konflik keluarga, serta tidak mengambil tindakan melawan hukum. Penyelidikan lebih lanjut masih dilakukan untuk mengungkap apakah ada pihak lain yang terlibat dalam perencanaan aksi tersebut. Diharapkan dengan pengungkapan kasus ini, dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serupa dan memberikan rasa aman bagi warga, khususnya lansia, di wilayah Jakarta Utara





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Percobaan Penculikan Penganiayaan Lansia Hubungan Asmara Penjaringan

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