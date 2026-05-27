Polisi Ungkap Modus Paranormal Palsu yang Mengelabui Korban dengan Paku di Jakarta

Polisi Metropolitan Jakarta mengungkap kasus penipuan dengan modus berpura-pura sebagai paranormal sakti. Korban didekati di jalan, dibohongi dengan cerita pembersihan nasib, dan dibujuk dengan paku palsu yang disamar sebagai objek yang keluar dari tubuhnya. Dua pelaku ditangkap dengan barang bukti, sementara kendaraan korban belum ditemukan.

Pelaku menggunakan modus berpura-pura sebagai paranormal sakti yang dapat membersihkan nasib buruk seseorang, ungkap Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya , AKBP Danang Setiyo Pambudi Sukarno di Jakarta, Rabu.

Peristiwa ini bermula ketika korban sedang duduk seorang diri di atas sepeda motor. Tersangka RAT kemudian mendekati korban dengan mengaku sedang mencari alamat orang yang ingin diobati. Tak lama, tersangka AJ datang dan menceritakan bahwa dia pernah menjadi pasien yang disembuhkan oleh RAT. Cerita itu berhasil membuat korban percaya.

Kedua pelaku kemudian memperkuat kebohongan dengan mengeluarkan paku yang sebelumnya disembunyikan di bawah lidah, seolah-olah paku itu keluar dari tubuh korban. Paku tersebut kemudian dibungkus menggunakan uang milik korban, lalu korban diperintah untuk membuang bungkusan tersebut sekitar 50 meter dari lokasi. Polisi yang menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap RAT di Cilincing pada 23 Mei 2026 serta AJ di Semper sehari setelahnya.

Penangkapan tersebut resulted in the seizure of evidence, including a Vivo smartphone belonging to the victim, the motorcycle used by the perpetrators, and several mobile phones belonging to the suspects.less Klu, kendaraan korban masih dalam proses pencarian. Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 477 ayat (1) huruf g dan atau Pasal 492 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan ancaman pidana hingga tujuh tahun penjara.

Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada orang tidak dikenal yang menawarkan pengobatan, ritual pembersihan, maupun praktik supranatural di ruang publik





