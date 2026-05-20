Polisi Ungkap Lelucon Viral: Ansy Jan De Vries Dibacok Karena Iseng, Tidak Menjadi Korban

Polri has responded to a hoax circulating on social media, stating that there is no evidence of any incidents where Ansy Jan De Vries was allegedly attacked, and she was not a victim of any criminal incidents.

Sebelumnya kabar itu viral di media sosial. Ansy Jan De Vries dikabarkan dibacok orang tak dikenal saat naik ojol di kawasan Kebon Jeruk . Hal itu terkuak setelah Polisi menemui langsung Ansy Jan De Vries .

Terungkaplah, wanita itu mengarang cerita karena iseng. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pihaknya bersama dengan tim psikologi, PPA dan petugas kesehatan sudah bertemu dengan Ansy Jan De Vries.

"Kami tegaskan bahwa yang bersangkutan bukanlah menjadi korban begal ataupun tindakan kriminal lainnya," kata Budi kepada wartawan, Rabu (20/5) malam. Sebelum itu kabar itu viral di media sosial. Ansy Jan De Vries dikabarkan dibacok orang tak dikenal saat naik ojol di kawasan Kebon Jeruk. Polisi lalu mengecek lokasi hingga mendatangi Rumah Sakit Sumber Waras.

Hasilnya, nama Ansy Jan De Vries tak tercatat sebagai pasien.

"Yang pertama karena iseng, yang kedua ingin mengglorifikasikan bahwa beberapa kejadian viral tentang begal," ujar Budi





RS Sumber Waras Bantah Rawat Selebgram Ansy Jan De Vries usai Diduga jadi Korban BegalRS Sumber Waras membantah kabar selebgram Ansy Jan De Vries dirawat di sana setelah jadi korban begal. Pihak RS menegaskan nama tersebut tidak ada dalam data pasien mereka.

RS Sumber Waras Ungkap Fakta Mengejutkan Kabar Model Ansy Jan De Vries Dibegal-Dibacok Brutal di Kebon JerukKabar Model Ansy Jan De Vries yang menjadi korban pembegalan brutal di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar), kini memunculkan tanda tanya baru.

Model Wanita Ansy Jan De Vries Teken Laporan Palsu, Motif Iseng dan Mencari SensasiKabar viral mengenai model wanita, Ansy Jan De Vries, yang disebut-sebut menjadi korban pembegalan dan pembacokan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dipastikan hoaks. Kebohongan ini terbongkar setelah aparat kepolisian turun tangan melakukan penyelidikan lapangan dan menemui langsung Ansy Jan De Vries. Motif di balik aksi nekat sang model membuat laporan palsu tersebut adalah demi mencari sensasi di tengah maraknya isu kriminalitas di ibu kota.

Heboh Ngaku Jadi Korban Begal Brutal, Model Ansy Jan De Vries Ternyata Cuma Iseng!Publik sempat dibuat geger dengan kabar seorang model wanita Ansy Jan De Vries yang disebut menjadi korban pembegalan brutal di kawasan Kebon Jeruk, Jakbar.

