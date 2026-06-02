Polisi Ungkap Kronologi Pembunuhan WNA Korsel di Bekasi dengan Motif Imbalan Rp139 Juta

Polisi mengungkap kronologi pembunuhan warga Korea Selatan, Byong Chan Sang, di Bekasi yang dilakukan dua tersangka dengan imbalan uang. Kawasan perencanaan, eksekusi, hingga upaya menghilangkan jejak diungkap dalam penyelidikan.

Polisi telah mengungkap detail kronologi pembunuhan terhadap warga negara asing (WNA) asal Korea Selatan, Byong Chan Sang , di Bekasi . Kasus ini melibatkan dua tersangka, SJ dan HW, yang diduga membunuh korban dengan motif imbalan uang.

Berdasarkan penyelidikan, tersangka-seersangka tersebut telah melakukan kesepakatan gelap dengan imbalan sebesar Rp139 juta untuk menghabisi nyawa korban. Perencanaan dilakukan dengan matang, termasuk pertemuan-pertemuan rahasia dan persiapan alat. Pada 26 Mei 2026 sekitar pukul 22.40 WIB, tersangka HW bergerak ke rumah korban dengan menyamar menggunakan hoodie biru, topi hitam, masker hitam, dan sandal selop. Dengan bantuan anak korban yang membuka pintu pagar, HW berhasil masuk dan menemukan Byong Chan Sang yang sedang duduk di meja makan menggunakan laptop.

Tanpa basa-basi, HW langsung menusuk perut kiri korban berkali-kali menggunakan pisau buah, kemudian menghantam bagian belakang kepala dengan barbel hingga korban tewas di tempat. Setelah membunuh, HW mengambil beberapa barang milik korban seperti laptop, DVR CCTV, dan kartu ATM BCA sebagai upaya menghilangkan jejak. HW kemudian bertemu dengan SJ di mobil dan menyerahkan kartu ATM serta meminta tambahan uang Rp20 juta yang diberikan secara tunai.

Untuk menghancurkan bukti, keesokan harinya HW membuang pisau, laptop, dan DVR ke Sungai Kalimalang, serta membakar pakaian yang digunakan saat kejadian di area samping tempatnya bekerja. Kasus ini menunjukkan bahwa pembunuhan bukan tindakan spontan, melainkan hasil perhitungan finansial yang direncanakan dengan baik. Polisi terus mendalami fakta untuk mengungkap seluruh jaringan dan memastikan keadilan bagi korban





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Pembunuhan WNA Korsel Bekasi Imbalan Uang Byong Chan Sang Polisi

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