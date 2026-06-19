Polisi Ungkap Kronologi Pembunuhan berencana di Jalan Pati, Menteng, Jakarta Pusat

Polisi mengungkap kronologi wanita inisial USP (31) yang menusuk rekan kerja pria inisial MHA (30) hingga tujuh kali di Jalan Pati, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (16/6) siang. Laporan awalnya pencurian dengan kekerasan atau perampokan menurut keterangan saksi. Pelaku dan korban nyatanya sedang berdua di rumah pelaku. Saat itu, pelaku meminta korban memegang kain yang terhubung kabel arus listrik sehingga tersengat dan terjatuh selama kurang lebih enam hingga delapan detik. Mengingat korban masih pingsan, pelaku panik hingga menganiaya korban memakai tabung nitrogen, teflon dan pisau. Atas kejadian ini, UPS dijerat Pasal 459 juncto Pasal 17 ayat (1) KUHP tentang percobaan pembunuhan berencana serta Pasal 466 KUHP tentang penganiayaan. Ancaman penjara untuk pelaku pembunuhan berencana selama 20 tahun atau seumur hidup, namun percobaan pembunuhan yakni dua per tiga dari 20 tahun.

Polis i mengungkap kronologi wanita inisial USP (31) yang menusuk rekan kerja pria inisial MHA (30) hingga tujuh kali di Jalan Pati , Menteng , Jakarta Pusat pada Selasa (16/6) siang.

Laporan awalnya pencurian dengan kekerasan atau perampokan menurut keterangan saksi. Pelaku dan korban nyatanya sedang berdua di rumah pelaku. Saat itu, pelaku meminta korban memegang kain yang terhubung kabel arus listrik sehingga tersengat dan terjatuh selama kurang lebih enam hingga delapan detik. Mengingat korban masih pingsan, pelaku panik hingga menganiaya korban memakai tabung nitrogen, teflon dan pisau.

Atas kejadian ini, UPS dijerat Pasal 459 juncto Pasal 17 ayat (1) KUHP tentang percobaan pembunuhan berencana serta Pasal 466 KUHP tentang penganiayaan. Ancaman penjara untuk pelaku pembunuhan berencana selama 20 tahun atau seumur hidup, namun percobaan pembunuhan yakni dua per tiga dari 20 tahun





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