Polisi Ungkap Demo BEM UI di Bundaran HI Tanpa Surat Pemberitahuan Resmi

Polres Metro Jakarta Pusat mengungkapkan bahwa aksi demonstrasi BEM UI di Bundaran HI pada 14 Juni 2026 tidak didahului surat pemberitahuan resmi, namun pengamanan tetap dilakukan untuk menjaga ketertiban.

Polres Metro Jakarta Pusat mengungkapkan bahwa aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar oleh BEM UI di kawasan Bundaran HI pada Minggu, 14 Juni 2026 tidak didahului oleh penyampaian surat pemberitahuan resmi kepada pihak kepolisian.

Meskipun demikian, aparat kepolisian tetap melakukan pengamanan di lokasi untuk menjaga ketertiban dan keamanan umum. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P Hutagalung menyatakan bahwa pihaknya hanya menerima informasi awal berupa dokumen PDF surat pemberitahuan yang dikirim melalui pesan WhatsApp dari seorang mahasiswa UI pada Kamis, 11 Juni 2026 sekitar pukul 02.56 WIB. Namun, upaya komunikasi lanjutan yang dilakukan pada Jumat pagi tidak mendapatkan respons dari mahasiswa tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa prosedur administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum tidak terpenuhi secara formal. Pasal 10 undang-undang tersebut mensyaratkan bahwa pemberitahuan kegiatan aksi harus disampaikan langsung oleh penanggung jawab kegiatan kepada pihak kepolisian, bukan hanya melalui pesan tidak resmi. Surat pemberitahuan juga harus sudah diterima oleh Polri setempat selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai.

Tanpa adanya surat resmi, persiapan pengamanan menjadi lebih menantang, namun polisi tetap menjalankan tugasnya untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan aman dan tertib bagi semua pihak. Kepolisian menekankan pentingnya menjaga kondusivitas dan mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi agar memenuhi prosedur administrasi yang telah ditentukan. Kepatuhan terhadap aturan ini akan memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan tanpa mengganggu ketertiban umum.

Dialog dan koordinasi dengan pihak berwenang adalah kunci untuk aksi yang efektif dan bertanggung jawab. Meskipun tidak ada surat pemberitahuan resmi, Polres Metro Jakarta Pusat tetap melakukan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat di sekitar lokasi aksi. Ini menunjukkan komitmen polisi untuk menjaga keamanan publik, terlepas dari kelengkapan administrasi penyelenggara aksi. Kapolres Reynold menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara.

Namun, ia mengingatkan bahwa pelaksanaannya harus mengikuti aturan yang berlaku agar situasi tetap kondusif dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Keseimbangan antara hak berekspresi dan ketertiban umum menjadi prioritas utama. Dalam aksi tersebut, polisi menyiagakan 480 personel gabungan untuk mengamankan rencana aksi mahasiswa di kawasan Monas dan DPR/MPR RI, Jakarta Pusat. Sejak pagi, terlihat anggota kepolisian menjaga di sekitar kawasan Bundaran HI, Halte Transjakarta, dan Stasiun MRT.

Aksi mahasiswa tersebut sempat tertahan di Jalan Sudirman dan tidak sampai ke Bundaran HI. Polisi juga menghalau massa untuk mengalihkan lokasi dari Bundaran HI ke Patung Kuda. Hal ini dilakukan karena Bundaran HI merupakan kawasan pusat aktivitas masyarakat dan perekonomian yang perlu dijaga agar tidak terjadi gangguan yang berlebihan. Hingga kegiatan aksi berlangsung, pihak kepolisian menegaskan bahwa tidak ada surat pemberitahuan resmi yang mereka terima.

Meskipun ada informasi awal berupa PDF, hal itu tidak memenuhi syarat formal yang diatur dalam undang-undang. Penanggung jawab aksi memiliki kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan secara langsung, bukan hanya melalui pesan tidak resmi. Polisi mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi agar memenuhi prosedur administrasi yang telah ditentukan. Kepatuhan terhadap aturan ini akan memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan tanpa mengganggu ketertiban umum.

Dialog dan koordinasi dengan pihak berwenang adalah kunci untuk aksi yang efektif dan bertanggung jawab. Polres Metro Jakarta Pusat mengungkapkan bahwa aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar oleh BEM UI di kawasan Bundaran HI tidak didahului oleh penyampaian surat pemberitahuan resmi kepada pihak kepolisian. Meskipun demikian, aparat kepolisian tetap melakukan pengamanan di lokasi untuk menjaga ketertiban dan keamanan umum.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P Hutagalung menyatakan bahwa pihaknya hanya menerima informasi awal berupa dokumen PDF surat pemberitahuan yang dikirim melalui pesan WhatsApp dari seorang mahasiswa UI pada Kamis, 11 Juni 2026 sekitar pukul 02.56 WIB. Namun, upaya komunikasi lanjutan yang dilakukan pada Jumat pagi tidak mendapatkan respons dari mahasiswa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum tidak terpenuhi secara formal.

Pasal 10 undang-undang tersebut mensyaratkan bahwa pemberitahuan kegiatan aksi harus disampaikan langsung oleh penanggung jawab kegiatan kepada pihak kepolisian, bukan hanya melalui pesan tidak resmi. Surat pemberitahuan juga harus sudah diterima oleh Polri setempat selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai. Tanpa adanya surat resmi, persiapan pengamanan menjadi lebih menantang, namun polisi tetap menjalankan tugasnya untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan aman dan tertib bagi semua pihak.

Kepolisian menekankan pentingnya menjaga kondusivitas dan mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi agar memenuhi prosedur administrasi yang telah ditentukan. Kepatuhan terhadap aturan ini akan memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan tanpa mengganggu ketertiban umum. Dialog dan koordinasi dengan pihak berwenang adalah kunci untuk aksi yang efektif dan bertanggung jawab. Meskipun tidak ada surat pemberitahuan resmi, Polres Metro Jakarta Pusat tetap melakukan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat di sekitar lokasi aksi.

Ini menunjukkan komitmen polisi untuk menjaga keamanan publik, terlepas dari kelengkapan administrasi penyelenggara aksi. Kapolres Reynold menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara. Namun, ia mengingatkan bahwa pelaksanaannya harus mengikuti aturan yang berlaku agar situasi tetap kondusif dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Keseimbangan antara hak berekspresi dan ketertiban umum menjadi prioritas utama.

Dalam aksi tersebut, polisi menyiagakan 480 personel gabungan untuk mengamankan rencana aksi mahasiswa di kawasan Monas dan DPR/MPR RI, Jakarta Pusat. Sejak pagi, terlihat anggota kepolisian menjaga di sekitar kawasan Bundaran HI, Halte Transjakarta, dan Stasiun MRT. Aksi mahasiswa tersebut sempat tertahan di Jalan Sudirman dan tidak sampai ke Bundaran HI. Polisi juga menghalau massa untuk mengalihkan lokasi dari Bundaran HI ke Patung Kuda.

Hal ini dilakukan karena Bundaran HI merupakan kawasan pusat aktivitas masyarakat dan perekonomian yang perlu dijaga agar tidak terjadi gangguan yang berlebihan. Hingga kegiatan aksi berlangsung, pihak kepolisian menegaskan bahwa tidak ada surat pemberitahuan resmi yang mereka terima. Meskipun ada informasi awal berupa PDF, hal itu tidak memenuhi syarat formal yang diatur dalam undang-undang. Penanggung jawab aksi memiliki kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan secara langsung, bukan hanya melalui pesan tidak resmi.

Polisi mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi agar memenuhi prosedur administrasi yang telah ditentukan. Kepatuhan terhadap aturan ini akan memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan tanpa mengganggu ketertiban umum. Dialog dan koordinasi dengan pihak berwenang adalah kunci untuk aksi yang efektif dan bertanggung jawab





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Demo Mahasiswa BEM UI Bundaran HI Surat Pemberitahuan Polres Jakarta Pusat

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