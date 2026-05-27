Polisi Tingkatkan Patroli Siber dan Lapangan Usai Voisal Hoax Begal Pocong

Polisi Jawa Tengah mengungkap temuan patroli siber terhadap hoax begal pocong yang viral, menegaskan wilayah tetap aman dan memerintahkan peningkatan patroli. TNI juga memberi lampu hijau kepada prajurit untuk menghadapi aksi begal. Berita ini menyajikan penjelasan lengkap serta fakta-fakta lain yang trending di media sosial.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto mengungkapkan bahwa patroli siber telah dilakukan untuk menanggapi keresahan publik terkait konten di media sosial. Menurutnya, hasil patroli menunjukkan indikasi pengulangan video atau foto yang sama di berbagai platform dengan mengubah narasi atau lokasi yang disebutkan.

Ia menegaskan bahwa wilayah-wilayah yang disebut dalamkonten tersebut tetap aman, tertib, dan kondusif tanpa laporan korban jiwa atau kerugian material. Meski信息来源 tidak benar, seluruh jajaran kepolisian diperintahkan untuk tetap meningkatkan upaya antisipasi guna menjamin rasa aman masyarakat. Artanto mentions bahwa polisi telah melakukan patroli malam di jam-jam rawan, terutama di area pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan 110 jika menemukan hal-hal mencurigakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban.

Kepolisian juga terus menelusuri akun media sosial yang diduga menyebar teror pocong begal tersebut. Di sisi lain, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah memberikan izin kepada prajurit untuk menangani aksi begal dengan prinsip kehadiran di lapangan.

Kasus lain yang diangkat mencakup pembunuhan siswi SD berinisial NU di Makassar, unggahan lagu 'My Little Bolu Ketan' yang viral dan terkait Menteri Bahlil Lahadalia, penjelasan Ketua MUI Prof Asrorun Niam Sholeh tentang landasan fikih pengadaan, ledakan balon di Blitar yang menewaskan satu orang, video viral Donald Trump dalam acara Memorial Day, polemik seleksi Paskibraka Sulsel 2026, kasus penganiayaan warga Brunei di Blok M, peluncuran monitor gaming Lecoo Bellator di Tiongkok, pembaruan One UI 8.5 Samsung, unveiling Honor 600 Pro, dan penampilan Jetour di IIMS Surabaya 2026.

Artikel ini juga menyertakan beberapa ulangan informasi terkait pernyataan Panglima TNI dan Ketua MUI, namun inti berita mencakup respons kepolisian terhadap hoax begal pocong, langkah TNI, dan berbagai topik lain yang viral di media sosial





