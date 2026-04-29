Polisi Tetapkan Dua Tersangka Baru dalam Kasus Penganiayaan Anak di Daycare Banda Aceh

Polisi Banda Aceh menetapkan dua tersangka baru dalam kasus penganiayaan anak di daycare Baby Preneur. Tersangka diduga melakukan kekerasan terhadap dua balita. Kasus ini juga mengekspos daycare tidak berizin yang telah ditutup oleh pemerintah.

Polisi telah menyelesaikan gelar perkara terkait kasus penganiayaan anak di daycare Baby Preneur di Kota Banda Aceh. Dalam rangkaian penyelidikan, ditemukan fakta-fakta dan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan dua tersangka baru, yakni RY (25) dan NS (24), selain tersangka sebelumnya DS (24).

Menurut Kepala Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Miftahuda Dizha Fezuono, penetapan dua tersangka baru ini didasarkan pada fakta peristiwa dan alat bukti terbaru yang ditemukan. Kedua tersangka baru tersebut diduga melakukan penganiayaan terhadap dua balita dengan cara mencubit pipi, menjewer telinga, dan memukul pantat secara berulang kali. Sejauh ini, sudah ada tiga tersangka yang ditetapkan, dan penyidik mulai memeriksa orang tua korban. Selain itu, polisi juga telah mengumpulkan barang bukti dan menganalisis hasil kamera pengawas atau CCTV.

Motif penganiayaan tersebut diduga karena tersangka kesal terhadap korban yang tidak menuruti perintah saat hendak diberi makanan. Hal ini menunjukkan bahwa tersangka tidak profesional sebagai tenaga pengasuh anak. Satreskrim juga sedang menyelidiki legalitas yayasan tersebut.

Polresta Banda Aceh menjerat ketiga tersangka dengan Pasal 77B Jo Pasal 76B Jo Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atau Pasal 466 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana lima tahun penjara dan denda Rp72 juta. Saat ini, ketiga tersangka telah ditahan di rumah tahanan Polresta Banda Aceh. Berdasarkan data perizinan dari Pemerintah Kota Banda Aceh, daycare Baby Preneur tidak memiliki izin.

Sebagai tindak lanjut, tempat penitipan anak tersebut telah disegel dan ditutup secara permanen oleh pemerintah setempat. Kasus ini menjadi peringatan bagi semua pihak tentang pentingnya perlindungan anak dan kualitas tenaga pengasuh. Pemerintah dan masyarakat diharapkan lebih ketat dalam memantau dan memastikan keamanan anak di tempat penitipan. Selain itu, insiden ini juga menegaskan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.

Polisi akan terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap lebih dalam kasus ini dan memastikan keadilan bagi korban. Kasus ini juga menjadi pelajaran bagi orang tua untuk lebih berhati-hati dalam memilih tempat penitipan anak. Mereka harus memastikan bahwa daycare yang dipilih memiliki izin resmi dan tenaga pengasuh yang profesional. Selain itu, orang tua juga harus tetap berkomunikasi dengan anak mereka untuk mendeteksi tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan.

Pemerintah juga diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap daycare-daycare di seluruh wilayah untuk mencegah kasus serupa terjadi lagi. Dengan adanya tindakan tegas dari pihak berwenang, diharapkan kasus penganiayaan anak di daycare dapat diminimalisir dan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi





