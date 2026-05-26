Polisi Temukan Obat Keras pada Peserta Demo Ricuh, Pengedar Pakai Instagram dan TikTok

Polisi Metro Jaya mengungkap temuan narkotika keras pada peserta aksi demonstrasi yang berujung ricuh, menyoroti peran obat dalam memicu keberanian berlebihan. Dua pengedar ditangkap di Bekasi lewat modus jualan lewat Instagram dan TikTok, menyita ribuan butir Tramadom, Hexymer, dan Trihexyphenidyl.

Polisi mengungkap bahwa sejumlah peserta demonstrasi yang berujung ricuh ternyata mengonsumsi obat keras , yang diperkirakan menjadi faktor pendorong keberanian berlebihan dan perilaku anarkis di lapangan.

Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Muhammad Ardila Amri, menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkotika kini tidak hanya menyasar generasi muda, melainkan juga kalangan lain yang terlibat dalam aksi massa.

"Kita menemukan banyak barang bukti berupa obat-obatan keras di tas peserta, bahkan pada anak‑anak seusia mereka yang ikut berunjuk rasa," ujar Ardila kepada wartawan pada Selasa, 26 Mei 2026. Menurutnya, efek stimulan dari zat‑zat tersebut meningkatkan adrenalin sehingga para penggunanya menjadi lebih nekat menghadapi aparat, memperlihatkan gerakan yang dinilai tidak wajar dan jauh dari norma perilaku pemuda Indonesia.

"Mereka berani melakukan perusakan, melontarkan batu, bahkan menyerang petugas dengan intensitas yang tidak pernah kami saksikan pada demonstrasi biasa," tambahnya, menegaskan bahwa temuan ini bukan sekadar dugaan melainkan sudah terkonfirmasi melalui pemeriksaan fisik tas dan tes urine. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap jaringan pengedar narkotika ilegal yang memanfaatkan media sosial, khususnya Instagram dan TikTok, untuk memasarkan barang terlarang.

Dua tersangka, seorang pria berusia 26 tahun (TM) dan seorang wanita berusia 24 tahun (SN), ditangkap pada 7 April 2026 di dua lokasi berbeda di Bekasi. Mereka menyamar sebagai penjual kosmetik dengan membuka kios berekspresi profesional, sekaligus mengoperasikan akun-akun biasa di platform digital untuk menjual jenis narkotika keras seperti Tramadol, Hexymer, dan Trihexyphenidyl.

"Kami menemukan ribuan butir obat yang diperdagangkan dengan harga sekitar seratus ribu rupiah per strip atau sepuluh ribu rupiah per butir," ungkap Kombes Victor Dean Mackbon, Kepala Divisi Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Meski hasil tes urine kedua tersangka menunjukkan hasil negatif pada saat penangkapan, Victor menegaskan keduanya pernah menjadi pengguna sebelum beralih menjadi pengedar, memanfaatkan profit tinggi dari penjualan tersebut. Investigasi terhadap alur peredaran narkotika ini mengarah pada dugaan adanya jaringan produksi dan distribusi yang lebih luas.

Victor menilai tidak mungkin barang-barang tersebut muncul begitu saja tanpa dukungan pabrik atau jaringan logistik yang mapan.

"Kami masih menelusuri sumber produksi, baik itu pabrik domestik maupun impor, serta jalur distribusi ke tingkat pengecer yang beroperasi secara terselubung," paparnya. Penangkapan TM dan SN sekaligus menyita ratusan ribu butir narkotika, memberikan gambaran bahwa pasar gelap obat keras semakin berani menembus arena publik, termasuk demonstrasi massal. Polda Metro Jaya menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkotika, terutama yang mengancam keselamatan publik dan merusak generasi bangsa.

Kasus ini menjadi peringatan bagi aparat keamanan bahwa penyalahgunaan obat keras dapat memicu eskalasi kekerasan dalam situasi sosial, sehingga penegakan hukum harus bersinergi dengan upaya pencegahan di kalangan masyarakat





