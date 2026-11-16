Polisi Temukan Celurit dan Tongkat Golf di Lokasi Tawuran Petamburan II

Polisi menemukan celurit dan tongkat golf sebagai alat tawuran di Petamburan. Warga diimbau menjaga ketenangan dan lapor gangguan ke polisi segera.

Satuan Brimob (Batalyon Mobil) Polda Metro Jaya menemukan dua senjata tajam, yaitu satu celurit dan satu tongkat golf, di lokasi kejadian tawuran antarwarga yang terjadi di Jalan Dansat Brimob, Jakarta. Penemuan benda-benda ini dikonfirmasi oleh Kombes Pol Henik Maryanto pada Senin (16/11/2026) sebagai bagian dari upaya penegakan hukum pasca-bentrokan.

Detil Temuan Senjata Tajam

Personel Satbrimob mengonfirmasi bahwa mereka menemukan celurit dan tongkat golf tersebut saat merespons laporan warga pada Minggu (15/11/2026) pukul 19.25 WIB. Benda-benda ini diduga keras berkaitan langsung dengan aksi tawuran yang terjadi di kawasan permukiman tersebut. Petugas memastikan kedua barang itu ditemukan di lokasi kejadian setelah proses penindakan selesai.

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Setibanya di lokasi, personel segera memastikan bahwa dua kelompok yang terlibat tawuran telah terpisah secara aman. Kehadiran petugas di lapangan bertujuan untuk mencegah konflik berlanjut dan memastikan situasi tetap kondusif di area sekitar Jalan Dansat Brimob. Temuan ini menjadi bukti fisik penting dalam analisis polis.

Tanggapan Komandan dan Strategi Keamanan

Kombes Pol Henik Maryanto menjelaskan bahwa dalam penanganan tersebut, petugas menemukan satu buah celurit dan satu tongkat golf yang diduga berkaitan dengan aksi tawuran. Tawuran berhasil diredam tanpa adanya insiden lanjutan yang merugikan masyarakat atau aparat.

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Untuk mencegah bentrokan susulan, kepolisian meningkatkan patroli dan pemantauan di sekitar permukiman warga. Henik juga menginstruksikan jajarannya agar bertindak cepat, profesional, dan humanis dalam menjaga ketertiban serta melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan. Langkah proaktif ini diambil untuk memastikan stabilitas keamanan lingkungan.

Imbauan kepada Masyarakat Petamburan

Henik mengimbau warga untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan tidak mudah terprovokasi. Masyarakat diminta menghindari tawuran serta segera melaporkan potensi gangguan kamtibmas melalui Call Center Polri di nomor 110. Imbauan ini disampaikan untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga ketertiban umum.

Kehadiran Brimob di lapangan bertujuan mencegah konflik berlanjut dan memastikan situasi tetap kondusif. Masyarakat juga diminta tidak terpancing emosi dan melaporkan setiap potensi gangguan keamanan. Langkah ini merupakan upayapreventif untuk menjamin keamanan warga di kawasan tersebut.