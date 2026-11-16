Polisi Temukan Celana Korban dalam Kasus Kekerasan Seksual Bupati YL di Kupang

Polda NTT mengamankan celana dalam sebagai alat bukti kunci dalam kasus dugaan pemerkosaan oleh Bupati Kupang YL. Proses penyidikan intensif terus dilakukan.

Dalam upaya mengungkap dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede, penyidik dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) berhasil mengamankan satu alat bukti krusial berupa sepotong celana yang merupakan milik mahasiswi korban. Alat bukti vital ini ditemukan secara langsung saat tim penyidik melaksanakan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah jabatan resmi Bupati Kupang, yang menjadi lokasi terjadinya insiden tersebut.

Detail Temuan Celana Sebagai Bukti Fisik

Celana tersebut merupakan pakaian dalam yang secara khusus diminta oleh tersangka, Yosef Lede, kepada korban, seorang mahasiswi berinisial RWN berusia 21 tahun, untuk diganti. Penemuan ini sangat signifikan karena mendukung narasi korban mengenai paksaan atau tekanan yang dialaminya saat berada di dalam rumah jabatan bupati.

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Kombes Nova Irone Surentu, yang menjabat sebagai Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda NTT, mengonfirmasi bahwa barang bukti tersebut telah resmi diamankan oleh personel kepolisian. Ia menegaskan bahwa celana itu telah masuk ke dalam kategori barang bukti utama yang akan digunakan dalam proses hukum kasus dugaan pemerkosaan ini.

Proses Olah Tempat Kejadian Perkara

Pelaksanaan prosedur standar olah TKP tersebut dilakukan pada hari Senin pagi tanggal 16 November 2026 di lokasi yang telah ditetapkan. Tim penyidik melakukan penelusuran menyeluruh di dalam lingkungan rumah jabatan bupati untuk memastikan tidak ada lagi jejak fisik lain yang terlewatkan. Langkah ini diambil untuk memperkuat rekaman bukti yang nantinya akan menjadi dasar penuntutan.

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Kombes Nova menegaskan bahwa celana yang ditemukan memang merupakan benda yang disebutkan oleh korban sebagai barang miliknya sendiri yang dipaksa diganti. Pengambilan barang bukti ini merupakan bagian dari upaya forensik untuk mengaitkan tersangka secara fisik dengan kejadian yang dituduhkan, sesuai dengan prosedur investigasi kriminal yang berlaku di Indonesia.

Perkembangan Pemeriksaan Saksi dan Tersangka

Selain mengamankan alat bukti fisik, penyidik juga telah melakukan langkah prosedural berupa pemeriksaan terhadap sejumlah saksi kunci. Hingga saat ini, total enam orang telah diperiksa oleh tim reserse. Daftar saksi tersebut mencakup korban utama, kedua orang tua korban, serta tiga orang saksi lain yang diketahui memiliki informasi relevan tentang peristiwa tersebut.

Proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi ini bertujuan untuk mendapatkan kesaksian yang lengkap dan saling melengkapi guna membangun gambaran utuh dari aliran kejadian. Setiap pernyataan saksi dicatat dan divalidasi untuk memastikan keabsahan informasi yang diperoleh di lapangan sebelum masuk ke tahap penahanan atau panggilan tersangka.

Status Pemilik Mobil dan Prosedur Hukum Selanjutnya

Dua individu yang disebutkan membawa korban untuk menemui Bupati YL dan sempat menerima uang tunai senilai Rp3 juta saat itu juga telah resmi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, berdasarkan laporan terbaru dari Kupang pada Senin sore pukul 13.30 WITA, kedua orang tersebut belum hadir untuk menjalani pemeriksaan.

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Ketiadaan kedua saksi tersebut tidak menghentikan aktivitas penyidikan. Tim PPA-PPO Polda NTT tetap melanjutkan koordinasi dan persiapan administratif lainnya. Jika kedua orang tersebut tetap tidak hadir, pihak kepolisian akan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku untuk memastikan kelancaran proses peradilan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ini.