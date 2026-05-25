Polisi Tangkap Tiga Penjahat Modus Mengaku Polisi, Terancam 9 Tahun Penjara

Tiga tersangka berinisial D, M, dan H ditangkap di Palmerah setelah melakukan pencurian dengan kekerasan berpura‑pura menjadi polisi. Mereka telah melakukan aksi serupa enam kali, kini dijerat Pasal 479 UU No.1/2023 dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara.

Polisi berhasil membongkar jaringan pencurian berpadu kekerasan yang beroperasi di wilayah Palmerah , Jakarta, setelah melakukan penangkapan terhadap tiga tersangka yang menggunakan modus mengaku sebagai anggota kepolisian.

Ketiga pelaku, yang diidentifikasi dengan inisial D, M, dan H, ditangkap pada Senin (25/5/2026) setelah warga melaporkan insiden di mana mereka dipaksa menyerahkan barang berharga dengan ancaman senjata tajam yang ternyata hanyalah gertakan kosong. Menurut Wakil Kepala Polisi Resor (Wakapolsek) Palmerah, AKP Imam, para tersangka menunggu korban di jalur kendaraan umum, lalu menghampiri dengan berpura-pura melakukan razia.

Mereka menempatkan diri seolah‑olah memiliki wewenang resmi, memancing rasa takut korban, dan menuntut penyerahan dompet, perhiasan, atau gadget tanpa menunjukkan bukti keanggotaan kepolisian atau senjata yang sebenarnya. Modus tersebut telah dipraktikkan sebanyak enam kali dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, menargetkan para pejalan kaki dan penumpang kendaraan di sekitar area pasar dan perempatan utama Palmerah.

Dari keenam aksi, dua pelaku—D dan M—telah menjadi pelaku berulang yang sebelumnya pernah terlibat dalam tindak kejahatan serupa, sementara H merupakan anggota baru dalam kelompok tersebut. Penyidik menemukan bahwa motivasi utama para pelaku adalah kebutuhan ekonomi, mengingat mereka mengaku mengalami tekanan finansial yang mengharuskan mereka mencari uang cepat melalui cara ilegal. Selama interogasi, ketiganya mengaku tidak memiliki kartu tanda anggota (KTA) palsu; semua ancaman semata‑mata mengandalkan intimidasi verbal dan penyamaran sebagai aparat kepolisian.

Berdasarkan hasil penyelidikan, ketiga tersangka kini dijerat dengan Pasal 479 Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencurian dengan Kekerasan. Hukuman yang dapat dijatuhkan mencapai maksimal sembilan tahun penjara, ditambah denda yang dapat dikenakan. Pengadilan diharapkan dapat memproses kasus ini secepatnya, mengingat dampak psikologis dan materiil yang dirasakan korban akibat aksi penipuan dan pemerasan yang melanggar hukum. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi peringatan tegas bagi pihak‑pihak lain yang berniat meniru modus serupa, sekaligus memperkuat rasa aman masyarakat Palmerah.

Polisi terus melakukan patroli intensif dan meningkatkan sosialisasi kepada publik agar waspada terhadap siapa pun yang mengaku sebagai aparat kepolisian tanpa identitas resmi





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pencurian Dengan Kekerasan Modus Mengaku Polisi Palmerah Penangkapan UU No.1 Tahun 2023

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Atasi kekeringan, BPBD Temanggung buat tiga sumur bor untuk tiga desaBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, telah merealisasikan pengadaan tiga sumur bor di sejumlah wilayah guna membantu ...

Read more »

Kejar-kejaran di Tol Sumedang, Polisi Tangkap Terduga Pembunuh Perempuan yang Dibuang dari TolPengejaran terhadap terduga pelaku pembunuhan berlangsung dramatis di ruas tol kawasan Sumedang, Jawa Barat.

Read more »

Polisi tangkap pencuri kotak amal mushalla di Tanjung PriokUnit Reserse Kriminal Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara, menangkap pria berinisial SR (38) yang mencuri kotak amal milik Mushalla Miftahul Jannah di Jalan ...

Read more »

Polisi tangkap tiga anggota geng motor pembacok dua pria di TangerangJajaran Polsek Jatiuwung bersama Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota meringkus tiga anggota geng motor yang melakukan pembacokan brutal terhadap dua pemuda ...

Read more »