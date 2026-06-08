Polisi Tangkap Tiga Orang dalam Kasus Pengedaran Obat Keras Ilegal di Pelabuhan Muara Baru

Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Metro Jaya menangkap tiga orang yang diduga terlibat pengedaran obat keras ilegal di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, dan menyita ribuan butir obat. Operasi dimulai setelah mendapat informasi dari masyarakat. Obat-obat tersebut diperoleh dari Toko Kosmetik Johari. Ketiga tersangka dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut dan diduga melanggar pasal terkait narkoba.

Personel Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam pengedaran obat keras ilegal di Pelabuhan Muara Baru , Jakarta Utara. Polisi juga menyita ribuan butir obat keras yang diperjualbelikan secara tidak sah.

Kasus tersebut diungkap oleh Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Subdit Gakkum Ditpolairud) Polda Metro Jaya pada Sabtu, 6 Juni 2026, sekitar pukul 18.13 WIB di Jalan Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas awalnya mendapat informasi dari masyarakat tentang dugaan peredaran obat keras yang dijual tanpa izin dan tanpa resep dokter. Setelah melakukan pendalaman, petugas menemukan lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan penjualan tanpa izin di kawasan Muara Baru.

Dalam operasi tersebut, dijumpai seorang anak buah kapal berinisial KM yang menyimpan obat keras jenis Hexymer 2 miligram sebanyak satu botol berisi 1.000 butir, yang diduga akan dijual kembali kepada ABK kapal lainnya. Berdasarkan pemeriksaan, polisi mengetahui bahwa obat-obat tersebut diperoleh dari Toko Kosmetik Johari yang berada di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi kemudian menangkap tiga orang yang diduga berperan sebagai pemilik dan penjaga toko penjual obat keras tanpa izin.

Ketiganya分别是 berinisial JA, 23 tahun, yang bekerja sebagai wakil kepala kamar mesin kapal; N, 45 tahun; dan RR, 28 tahun. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa 40 butir Mersi Riklona, 8.000 butir, 8.000 butir Hexymer dalam kemasan botol, 3.814 butir Hexymer dalam paket kecil, serta 3.430 butir Trihexyphenidyl. Ketiga orang terduga beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Markas Ditpolairud Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Penyidik akan melanjutkan proses hukum dengan membuat laporan polisi, memeriksa saksi-saksi, melakukan gelar perkara, serta mengajukan uji laboratorium terhadap barang bukti guna mendukung penyidikan. Ketiga orang yang ditangkap diduga melanggar Pasal 435 dan/atau Pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang ..





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Obat Keras Ilegal Pelabuhan Muara Baru Ditpolairud Polda Metro Jaya Toko Kosmetik Johari Narkoba

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