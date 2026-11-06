Polisi Tangkap Remaja MAM dalam Kasus Begal di Bandung

Polisi meringkus remaja berinisial MAM (17) terkait kasus begal di Jalan Raya Banjaran-Soreang, Bandung, yang sempat viral di media sosial.

Polisi menangkap satu dari dua terduga pelaku begal di Bandung, Jawa Barat, yakni remaja berinisial MAM (17). Penangkapan dilakukan Polsek Cangkuang pada Kamis (5/11) sekitar pukul 21.00 WIB di Arjasari. Kapolsek Cangkuang Ipda Didi Dwi Purnomo menyampaikan keterangan tersebut di Bandung pada Jumat.

Aksi pengancaman terhadap pengendara mobil itu terjadi pada Rabu (4/11) sekitar pukul 01.15 WIB. Lokasinya berada di Jalan Raya Banjaran-Soreang, Kampung Ciherang, Desa Tanjungsari, Kecamatan Cangkuang. Peristiwa tersebut sempat viral di media sosial sebelum kepolisian bergerak melakukan pendalaman.

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Kronologi Pengancaman Pengendara Mobil di Jalan Banjaran-Soreang

MAM bersama seorang rekannya diduga merencanakan aksi pembegalan dengan menggunakan sepeda motor matik. Kedua pelaku disebut mencari sasaran dari kalangan pengguna jalan yang melintas di lokasi tersebut.

Saat berada di lokasi kejadian, kedua pelaku berupaya menghentikan sebuah mobil yang melintas. Cara yang digunakan adalah mengacungkan senjata api ke arah pengemudi. Dalam pemberitaan, senjata itu disebut sebagai senapan angin.

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Pengemudi mobil kemudian mempercepat laju kendaraannya untuk menghindari ancaman tersebut. Kedua pelaku sempat berusaha membuntuti mobil itu sebelum akhirnya melarikan diri. Mereka pergi karena terdapat pengendara lain di belakang mobil korban, sehingga rencana pembegalan tidak berlanjut.

Istilah begal merujuk pada tindak kejahatan jalanan berupa pencegatan kendaraan disertai ancaman untuk merampas barang atau kendaraan milik korban. Dalam kasus ini, kepolisian masih menelusuri seluruh rangkaian aksi yang diduga dilakukan kedua pelaku.

Peran Polsek Cangkuang dalam Pendalaman Kasus Ini

Kapolsek Cangkuang Ipda Didi Dwi Purnomo menyatakan pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap pelaku. Pendalaman itu dilakukan untuk memastikan peran masing-masing terduga pelaku dalam aksi yang viral tersebut.

Ipda Didi Dwi Purnomo menyebut pelaku berinisial MAM (17) sebagai remaja yang diduga terlibat dalam aksi itu. Selain itu, pemilik senjata yang digunakan juga berhasil diamankan oleh kepolisian pada hari yang sama dengan penangkapan MAM.

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Dalam pemberitaan ini, satu terduga pelaku lainnya belum disebutkan telah ditangkap. Status MAM sebagai terduga pelaku juga berarti proses hukum akan mengikuti hasil pemeriksaan dan penyelidikan yang terus berjalan.

Dampak bagi Pengguna Jalan dan Langkah Hukum Selanjutnya

Peristiwa ini terjadi dini hari, sekitar pukul 01.15 WIB, di jalur Banjaran-Soreang. Kejadian pada jam tersebut menggambarkan risiko yang dihadapi pengendara saat melintas sendirian di jalan yang sepi.

Pengalaman korban yang memilih mempercepat laju kendaraan menunjukkan bagaimana pengemudi berusaha menyelamatkan diri saat menghadapi ancaman bersenjata. Sumber berita tidak merinci kerugian yang dialami korban, baik materi maupun fisik.

Sumber berita juga belum menyebutkan jadwal sidang atau tahapan hukum lanjutan bagi MAM. Kepolisian Sektor Cangkuang masih melanjutkan pendalaman untuk melengkapi berkas perkara sesuai hasil penyelidikan sementara.