Polisi Tangkap Perempuan yang Menipu Mengaku Pegawai KPK, Peras Wakil Ketua Komisi III DPR RI

Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bersama KPK berhasil menangkap seorang perempuan yang diduga melakukan penipuan dengan mengaku sebagai pegawai KPK dan memeras Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, sebesar Rp300 juta.

Jakarta (ANTARA) - Tim gabungan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bekerja sama dengan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) berhasil menangkap seorang perempuan yang diduga kuat melakukan penipuan dengan modus mengaku sebagai pegawai KPK . Penangkapan ini merupakan tindak lanjut atas laporan yang diterima Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan yang melibatkan seorang anggota dewan.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan pencatutan nama lembaga penegak hukum dan tindakan pemerasan yang merugikan pihak korban.\Menurut keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, penangkapan terhadap tersangka berinisial TH alias D (48) dilakukan setelah adanya laporan dari korban, yang merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI berinisial AS, yang juga dikenal sebagai Ahmad Sahroni. Modus operandi pelaku adalah dengan mendatangi korban di ruang Komisi III DPR RI dan mengaku sebagai pegawai KPK atas perintah pimpinan KPK. Pelaku kemudian meminta sejumlah uang sebesar Rp300 juta kepada korban dengan dalih tertentu. Dari tangan pelaku, petugas kepolisian berhasil menyita sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan tindak pidana penipuan tersebut, termasuk stempel KPK, delapan lembar surat panggilan berkop KPK, dua unit telepon seluler, dan empat kartu identitas yang berbeda. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa pelaku tidak memiliki hubungan resmi dengan KPK dan tindakan yang dilakukannya merupakan upaya penipuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.\Peristiwa ini bermula pada Senin, 6 April 2026, ketika pelaku mendatangi korban di Gedung DPR RI. Korban kemudian menyerahkan uang yang diminta oleh pelaku pada 9 April 2026. Namun, kecurigaan muncul setelah korban melakukan pengecekan ke KPK dan mendapat informasi bahwa perempuan tersebut bukan pegawai KPK. Hal ini mendorong korban untuk melaporkan kasus tersebut ke SPKT Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian saat ini masih terus mendalami kasus ini, termasuk mencari tahu motif pelaku dan kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap modus penipuan serupa dan segera melaporkan jika menemukan hal yang mencurigakan melalui layanan 110. Dalam kesempatan terpisah, Ahmad Sahroni membenarkan bahwa dirinya menjadi korban pemerasan oleh pelaku yang mengaku sebagai utusan KPK. Sahroni menegaskan bahwa dirinya langsung melakukan konfirmasi ke KPK dan mendapat kepastian bahwa perempuan tersebut bukan pegawai KPK. Pihak KPK juga telah memberikan informasi terkait adanya dugaan pencemaran nama baik pimpinan KPK dalam kasus ini. Pihak kepolisian akan terus berkoordinasi dengan KPK dalam upaya mengungkap kasus penipuan ini secara tuntas





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »