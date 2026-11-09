Polisi Tangkap Pengedar Uang Palsu di Jakarta Utara Modifikasi Logo BI

Kapolsek Koja dan tim berhasil mengungkap kasus peredaran uang palsu Rp100.000 yang dimodifikasi logo Bank Indonesia dengan kutek emas, menangkap pelaku utama dan jaringan penjualnya.

Kapolsek Koja Jakarta Utara Kompol Andry Suharto bersama Kanit Reskrim Iptu Bambang mengumumkan hasil operasi penangkapan terhadap jaringan pengedar uang palsu di wilayah Jakarta Utara. Operasi ini berlangsung pada Senin tanggal 9 November 2026 dan mengungkap modus unik yang dilakukan oleh pelaku menggunakan barang-barang kosmetik untuk memalsukan identitas mata uang.

Modus Modifikasi Logo dengan Kutek Emas

Pelaku utama dalam kasus ini adalah sepasang suami istri yang teridentifikasi dengan inisial RO dan MM. Mereka terbukti memodifikasi logo resmi Bank Indonesia yang tertera pada lembaran uang palsu pecahan Rp100.000. Tujuannya adalah membuat logo tersebut tampak mengkilat dan menguning seperti emas agar terlihat lebih meyakinkan saat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di tengah masyarakat.

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Dalam konferensi pers di Jakarta, Kapolsek Koja Kompol Andry Suharto menjelaskan detail teknis modifikasi tersebut. Tim Reskrim berhasil mengamankan barang bukti berupa botol nail polish atau kutek yang digunakan oleh RO untuk melapisi logo di atas uang palsu. Proses pelapisan ini membuat tampilan logo menjadi lebih menarik secara visual, sehingga减少了 risiko terdeteksi oleh masyarakat awam maupun mesin pemindai sederhana.

Jaringan Pemesanan dan Distribusi Uang Palsu

Komplotan ini tidak mencetak uang palsu secara langsung, melainkan membeli lembarannya dari seorang perempuan berinisial P yang saat ini masih dalam status DPO atau buronan kepolisian. Inisial P merupakan sumber utama pasokan uang kosong atau uang tanpa nilai tukar yang kemudian dimodifikasi di rumah milik RO dan MM. Proses transaksi ini dilakukan secara berulang dengan frekuensi yang cukup tinggi.

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RO mengaku telah melakukan pembelian uang palsu sebanyak 13 kali kepada inisial P. Setiap pembelian dilakukan dengan nominal yang dipesan sesuai keinginan, dengan harga dasar yang disepakati sebesar Rp25.000 per lembar uang. Pembayaran untuk setiap transaksi dilakukan secara nontunis melalui transfer bank ke rekening inisial P, sebuah metode yang dipilih untuk meninggalkan jejak digital yang lebih sulit dilacak dibandingkan transaksi tunai.

Tahapan Pengambilan dan Penjualan ke Konsumen

Setelah inisial P mengonfirmasi bahwa uang hasil modifikasi telah siap, RO akan memerintahkan suaminya, MM, untuk mengambil barang tersebut. Lokasi pengambilan uang palsu ini dilakukan di kawasan Jakarta Barat, menunjukkan adanya mobilitas logistik antarwilayah dalam jaringan distribusi ini. MM bertindak sebagai kurir yang menjemput pasokan uang palsu yang telah siap diedarkan.

Sebelum ditangkap, RO dan MM telah menjual uang palsu tersebut kepada dua orang tersangka lain yang diidentifikasi sebagai EAL dan ANS. Penjualan dilakukan sebanyak 13 kali dengan nominal yang bervariasi pada setiap transaksi. Kedua pelanggan ini kemudian membelanjakan uang palsu tersebut di area Islamic Center Koja, Jakarta Utara, hingga akhirnya terdeteksi dan menjadi titik awal penyidikan oleh Polsek Koja.

Tindak Pidana dan Ancaman Sanksi Hukum

Kapolsek Koja Kompol Andry Suharto menegaskan bahwa keempat pelaku yang tertangkap telah dijerat dengan pasal 36 juncto pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Selain itu, mereka juga terkena pasal 374 dan atau pasal 375 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kode Pidana (KUHP). Tindakan pemalsuan dan pengedaran uang ini merupakan kejahatan berat yang mengganggu stabilitas ekonomi.

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Kepolisian menetapkan ancaman maksimal sanksi pidana penjara selama 15 tahun bagi para pelaku yang terbukti melanggar ketentuan tersebut. Penindakan ini menunjukkan komitmen Kepolisian Republik Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta Utara, untuk memberantas peredaran uang palsu yang semakin canggih metodenya. Penyidikan lanjutan masih dilakukan untuk mengungkap jaringan lebih luas dan memastikan inisial P dapat segera ditangkap.