Polres Metro Bekasi Kota berhasil menangkap EGW, pria yang diduga membakar rumah di Perumahan Chandra Indah. Terduga ditahan dengan pasal pembakaran sengaja dan ancaman hukuman hingga sembilan tahun penjara.

Tim gabungan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Pondok Gede berhasil mengamankan seorang pria berusia 30 tahun bernama terduga EGW pada hari Rabu, 25 November 2026. Penangkapan tersebut dilakukan di kawasan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, setelah berhasil mengidentifikasi identitas tersangka yang diduga melakukan pembakaran rumah di Perumahan Chandra Indah, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Detail Kebakaran dan Waktu Kejadian

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Verdika Bagus Prasetya, menjelaskan bahwa peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada hari Selasa, 24 November 2026, sekitar pukul 03.30 WIB. Api baru berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 05.00 WIB setelah dilakukan upaya pemadaman.

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Seluruh penghuni rumah yang berjumlah tiga orang dinyatakan selamat dari peristiwa tersebut. Petugas kepolisian menemukan indikasi kuat bahwa kebakaran terjadi dengan sengaja menggunakan bahan bakar jenis bensin, yang mengarah pada upaya perusakan properti secara nekat oleh pelaku.

Identifikasi Pelaku Melalui Rekaman CCTV

Tim penyidik yang dipimpin oleh Kepala Polsek Pondok Gede, AKP Wahyudi, segera menelusuri rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian untuk mengidentifikasi pelaku. Dari rekaman tersebut, terlihat seorang pria mengenakan jaket bertudung (hoodie), celana jeans, dan helm saat melakukan aksi pembakaran.

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Ciri-ciri fisik dan pakaian yang dikenakan pelaku dalam rekaman video tersebut mengarah pada identitas EGW. Proses konfirmasi identitas dilakukan melalui hasil penyelidikan di lapangan yang memastikan bahwa individu tersebutlah yang bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran di Perumahan Chandra Indah.

Proses Penangkapan dan Barang Bukti

Sinergi yang baik antara satuan reserse dan jajaran polsek memungkinkan setiap petunjuk di lapangan untuk segera ditindaklanjuti. Begitu identitas EGW terkonfirmasi, tim gabungan langsung bergerak untuk melakukan penangkapan tanpa memberi ruang bagi tersangka untuk menghindar atau memusnahkan alat bukti.

Dalam operasi penangkapan tersebut, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti yang terdiri dari jaket bertudung, celana jeans, helm putih, satu unit sepeda motor, dan telepon genggam. EGW kini ditahan di Markas Polres Metro Bekasi Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik.

Penjeratan Pasal dan Ancaman Hukuman

Penyidik menjerat EGW dengan Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur mengenai perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan kebakaran sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.

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Berdasarkan ketentuan tersebut, terduga EGW menghadapi ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun. Kompol Verdika Bagus Prasetya menyatakan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai prosedur dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh tim penyidik.

Pencarian Motif dan Dampak Psikologis

Kini, fokus penyidik adalah untuk mendalami motif di balik perbuatan terduga pelaku tersebut. Polisi menyatakan rasa prihatin atas kejadian yang menimpa keluarga penghuni rumah, mengingat rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka hangus terbakar total dalam peristiwa ini.

Setiap keterangan yang diperoleh dari berbagai sumber akan diuji dengan bukti yang ada agar alasan di balik aksi ini terungkap secara terang-terangan. Proses penyelidikan ini bertujuan agar para korban dan masyarakat dapat memperoleh keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.