Polisi Tangkap Pencuri Burung Kicau Beruntun di Kalideres

Polres Jakbar menahan M, pria 27 tahun, setelah terbukti melakukan lima kali pencurian burung kicau di Kalideres. Pelaku dijebloskan ke sel dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Polisi Resor Metro Jakarta Barat ( Polres Jakbar) berhasil menangkap seorang pria berinisial M, usia 27 tahun, yang dituduh telah melakukan serangkaian pencurian burung kicau. Penangkapan ini terjadi di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, pada Senin, 16 November 2026, sekitar pukul 21.06 WIB, setelah kepolisian mengungkap pola kejahatan berulang yang dilakukan tersangka.

Rincian Kasus Pencurian Burung Kicau

Kasus ini bermula ketika seorang warga di Kampung Bali, Kelurahan Kalideres, melaporkan kehilangan burung peliharaan jenis cucak hijau. Kapolsek Kalideres, Kompol Rihold Sihotang, menjelaskan bahwa kejadian tersebut terdeteksi setelah korban memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV) yang terpasang di lingkungan tempat tinggalnya.

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Rekaman video menunjukkan momen ketika tersangka mengambil burung tersebut dari sangkar yang digantung di teras rumah. Korban baru menyadari hilangnya burung saat pulang kerja pada sore hari. Penemuan bukti visual ini menjadi titik balik bagi Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Kalideres untuk memulai proses penyelidikan lebih lanjut.

Modus Operandi dan Ekspansi Kejahatan

Setelah berhasil mengidentifikasi dan mengamankan tersangka, polisi menemukan bahwa tindak pidana ini bukan merupakan kejadian tunggal. M mengaku telah melakukan aksi pencurian serupa sebanyak lima kali di wilayah Kalideres. Motif kejahatan ini murni untuk keuntungan pribadi dengan tujuan menjual kembali burung-burung hasil curian.

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Burung cucak hijau yang pertama kali dicuri dari korban tersebut kemudian dibawa oleh tersangka ke kawasan Tanah Merah, Kota Tua, Jakarta Barat, untuk dijual. Police berhasil mengamankan barang bukti berupa satu ekor burung cucak hijau dan rekaman CCTV yang menjadi alat bukti utama dalam proses penyidikan awal kasus ini.

Status Hukum dan Ancaman Pidana

Atas perbuatannya, tersangka M kini ditahan di Polsek Kalideres untuk menjalani pemeriksaan intensif dan proses penyidikan lebih lanjut. Polisi menjatuhkan pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian biasa terhadap tersangka tersebut sebagai dasar penahanan sementara.

Pasal 476 KUHP memiliki ancaman pidana paling lama lima tahun penjara bagi siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian. Kepolisian akan terus mendalami kasus ini untuk memastikan bukti-bukti tambahan dapat ditemukan guna mendukung jalannya proses hukum di kemudian hari.

Dampak dan Respons Masyarakat Lokal

Kasus ini memicu kekhawatiran di kalangan pemilik hewan peliharaan di area Kalideres mengenai keamanan harta benda mereka. Kompol Rihold Sihotang menegaskan bahwa kepolisian terus meningkatkan patroli dan pengawasan, terutama di area-area yang rawan terjadi pencurian hewan piaraan.

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Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan memastikan kandang burung atau barang berharga lainnya ditempatkan di area yang aman dan terlindungi. Penangkapan M diharapkan dapat menjadi jera bagi pelaku potensial lain yang berniat melakukan tindak pidana serupa di wilayah Jakarta Barat.