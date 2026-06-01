Polisi Tangkap Pemilik WO Marwah Ternak 58 Klien Kerugian Rp2,6 Miliar

Penangkapan pasangan suami istri pemilik Wedding Organizer Marwah di Bandung Barat setelah menipu 58 klien dan mengakibatkan kerugian total Rp2,6 miliar, dengan dakwaan perbuatan curang dan penggelapan.

Pada tanggal 29 Mei 2026, polisi di wilayah Jawa Barat melakukan penangkapan terhadap pasangan suami istri yang merupakan pemilik dan pengelola Wedding Organizer (WO) Marwah.

Kedua tersangka, bernama RM sebagai suami dan ER sebagai istri, ditangkap setelah sempat mencoba melarikan diri di sebuah kontrakan yang terletak di Cililin, Bandung Barat. Operasi penangkapan tersebut dilakukan oleh detektif Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKP Bayu Kurniawan. Menurut pencatatan atas prosedur raid tersebut, kedua tersangka berada di lokasi yang sama pada pagi hari ketika petugas merebut dan memindahkan mereka ke pusat penahanan.

Bayu mengungkapkan bahwa proses pencarian ini dimulai setelah penyelidikan mendalam menemukan bukti bahwa mereka memang berusaha menghindari proses hukum dengan bersembunyi dan berencana kabur ke luar negeri, meski bukti terkait kabur tersebut masih belum ditemukan secara konkret. Kasus ini muncul setelah WO Marwah menarik perhatian publik karena dugaan penipuan terhadap 58 klien yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp2,6 miliar. Para korban, individu yang mempersiapkan pernikahan mereka melalui layanan WO Marwah, mengklaim telah menyerahkan dana untuk paket pernikahan yang tidak terpenuhi.

Layanan seperti catering, dekorasi, dan penyewaan perlengkapan tidak disediakan sebagaimana dijanjikan, sehingga para calon pengantin dipaksa menanggung kerugian finansial yang signifikan. Siapapun jumlah korban yang tepat masih menjadi fokus penyelidikan, namun polisi memperkirakan ada setidaknya 58 korban ketika data masih dalam proses update. Pasal 492 KUHP mengenai perbuatan curang dan Pasal 486 KUHP tentang penggelapan menjadi dasar dakwaan terhadap pasangan tersebut, dengan potensi hukuman penjara maksimal empat tahun.

Penyelidikan di masa mendatang masih terbuka lebar, sebab polisi belum menemukan keterlibatan pihak ketiga maupun jaringan yang lebih luas di balik WO Marwah. Akibatnya, pihak kepolisian masih menantikan laporan tambahan dari pihak korban yang belum melaporkan. Jika pencarian korban dan nilai kerugian dapat bertambah, maka scope kasus ini dapat memperluas daftar tersangka. Berdasarkan penjelasan, tidak ditemukan bukti bahwa ada staf atau manajer lain yang terlibat secara langsung dalam kegiatan penipuan.

Penangkaran ini masih dianggap residual case, karena pola penyalahgunaan dan penipuan serupa terjadi di wilayah sebelumnya di Jawa Barat, menimbulkan peringatan bagi pihak berwenang untuk memelihara keamanan konsumen dalam industri wedding organizer. Polisi menyerahkan file berkas ke instansi pengadilan berserta semua bukti pelacakan keuangan, dengan harapan proses peradilan dapat berjalan cepat agar para korban dapat mendapatkan ganti rugi. AKP Bayu masih menegaskan bahwa pihak rapat penegak hukum akan terus memantau perkembangan perkara ini.

Petugas penyidik meyakini bahwa dengan membawa dua tersangka ini ke pengadilan, pesan keras akan diberikan kepada para penyedia jasa secara luas. Begitu proses hukum selesai, para korban diharapkan dapat menerima keadilan dan kesempatan untuk memulihkan keadaan finansial yang terpuruk, sekaligus membuka ruang bagi regulasi lebih ketat bagi wedding organizer di Indonesia. Secara keseluruhan, penyelidikan ini menyoroti pentingnya mengawasi praktik bisnis event organizer di era digital. Kesehatan publik turut terdampak, karena kejadian serupa dapat memicu kepercayaan rendah terhadap industri pernikahan.

Pemerintah dan lembaga siber diharapkan dapat berkolaborasi untuk meningkatkan standar keamanan serta transparansi transaksi layanan pernikahan. Polisi memojokkan keefisienan tiket investigasi yang melibatkan sejumlah perwakilan penegak hukum. Mereka menegaskan bahwa keberhasilan operasi penangkapan ini merupakan hasil kerja keras tim bertugas yang disiplin dan terkoordinasi. Koordinasi antara kantor polisi di Jakarta dan unit regional di Bandung Barat merupakan contoh kolaborasi lintas wilayah.

Penyudaan polisi juga memastikan bahwa semua prosedur legal dipenuhi, sehingga proses hukum akan berjalan sesuai pokok hukum yang berlaku. Di sisi hukum, para pengacara pihak korban diharapkan akan mengajukan gugatan atas kerugian materi, serta tuntutan atas dugaan pencucian uang dan penipuan. Sementara itu, penahanan langsung di ruang hukum akan memastikan tidak adanya tindakan selanjutnya dari kedua tersangka yang sedang dipertimbangkan. Transaksi keuangan yang berlangsung selama masa penahanan dapat diselaraskan dengan prosedur audit eksternal, sehingga kejadian jua berpotensi memicu pembaruan regulasi.

Kegiatan penahanan dan proses hukum kini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan antikorupsi di Indonesia. Pemerintah bertepatan memperkenalkan kebijakan lalu lintas data untuk mencegah praktik penipuan online. Selama masa ini, berbagi kisah dan testimoni korban menjadi strategi penting bagi pihak masyarakat. Setiap pihak diharahkan untuk bersikap obyektif dan mengutamakan verifikasi data.

Secara keseluruhan, insiden seperti ini menekankan kebutuhan sistem pengawasan, transparansi pembayaran, dan penyedia layanan event yang memperhatikan hak konsumen. Pemerintah diharapkan bertindak cepat dalam menegakkan peraturan guna memastikan kualitas dan legalitas semua layanan penyelenggara pernikahan. Di akhir kalimat dalam kerja tim ini, pihak keamanan memperjuangkan kejelasan dan integritas dalam penegakan hukum, sekaligus memupuk rasa percaya konsumen. Laporan ini menegaskan bahwa dua orang terlibat langsung dan masih dalam penangkapan sampai dengan sekarang.

Mulai dari titik tersebut, insiden seperti ini menuntut penyesuaian kebijakan secara menyeluruh, solusi struktural, serta pembaruan regulasi lebih ketat. Tindak lanjut akan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik. Dengan demikian, pasangan suami dan istri kedua pemilik WO Marwah ditangkap, proses peradilan akan dilaksanakan, dan korban dapat mencari kebenaran serta kompensasi melalui jalur hukum.





