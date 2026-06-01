Polisi Tangkap Pemilik Wedding Organizer Marwah atas Dugaan Penipuan Jutaan Rupiah

Pasangan suami istri RM dan ER, pemilik WO Marwah, ditangkap di Jakarta Timur setelah terbukti menipu calon pengantin dengan paket pernikahan fiktif. Penyelidikan mengungkap aliran dana ilegal dan keluhan korban yang berjumlah puluhan.

Polisi Reskrim Jakarta Timur berhasil mengungkap jaringan penipuan yang dijalankan oleh pasangan suami istri berinisial RM dan ER, pemilik sebuah wedding organizer (WO) bernama Marwah.

Berdasarkan hasil penyelidikan, keduanya diduga menipu sejumlah calon pengantin dengan menawarkan paket pernikahan lengkap yang tidak pernah direalisasikan. Korban‑korban mengaku telah membayar uang muka dalam jumlah yang beragam, mulai dari tiga puluh juta hingga seratus juta rupiah, namun tidak menerima layanan sesuai kontrak. Setelah menelusuri jejak transaksi ke rekening bank dan melakukan pemeriksaan saksi, tim penyidik menemukan bukti kuat berupa rekaman percakapan, foto-foto persiapan acara yang tidak pernah dilaksanakan, serta daftar calon klien yang mengajukan keluhan secara bersamaan.

Penangkapan RM dan ER dilakukan pada Senin pagi di kediaman mereka di Jakarta Timur, setelah tim penyidik mengamankan lokasi usaha WO Marwah dan menemukan dokumen‑dokumen keuangan yang menunjukkan aliran dana ke rekening pribadi milik keduanya





Polisi Tahan Pasutri Pemilik WO Marwah di Jakarta Timur, 58 Calon Pengantin Jadi Korban PenipuanPolres Metro Jakarta Timur menahan sepasang suami istri pemilik wedding organizer Marwah atas dugaan penipuan terhadap 58 pasangan calon pengantin. Kerugian sementara mencapai Rp2,6 miliar dan masih terus bertambah seiring pendalaman penyidikan.

