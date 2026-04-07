Polisi Tangkap Pelaku Penipuan Jual Beli Motor dengan Modus Seragam TV Swasta

Kepolisian berhasil menangkap pelaku penipuan jual beli motor yang menggunakan modus operandi dengan mengenakan seragam yang menyerupai salah satu stasiun televisi swasta. Penangkapan dilakukan di wilayah Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, setelah adanya laporan dari korban. Selain itu, beberapa kasus lainnya juga menjadi sorotan, termasuk pengeroyokan terhadap pemadam kebakaran dan hilangnya seorang pria warga Depok.

Kepolisian berhasil menangkap seorang pelaku penipuan jual beli motor yang beraksi di wilayah Mampang Prapatan , Jakarta Selatan. Pelaku, yang berinisial TL (34), ditangkap setelah terlibat dalam kasus tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat. Modus operandi pelaku cukup licik, yaitu dengan menggunakan seragam yang menyerupai seragam salah satu stasiun televisi swasta untuk meyakinkan korbannya.

Penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan yang intensif dari pihak Polsek Mampang setelah menerima laporan dari korban. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang terkait dengan kasus penipuan tersebut, termasuk surat-surat palsu dan beberapa unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil kejahatan. Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu waspada terhadap modus penipuan yang semakin beragam. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan pengecekan terhadap keaslian dokumen dan identitas penjual sebelum melakukan transaksi jual beli kendaraan bermotor. Masyarakat juga diminta untuk tidak mudah percaya dengan iming-iming harga murah atau tawaran yang tidak wajar. Kasus ini menambah daftar panjang kasus penipuan jual beli kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pihak kepolisian berkomitmen untuk terus memberantas tindak kejahatan ini dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.\Selain kasus penangkapan pelaku penipuan motor, terdapat beberapa peristiwa lain yang juga menjadi sorotan. Seorang pemadam kebakaran berinisial BMH (29) diduga menjadi korban pengeroyokan oleh kawanan begal hingga kehilangan ponsel dan sepeda motornya. Peristiwa ini terjadi di Jalan KH Hasyim Ashari, Jakarta Pusat. Korban mengalami luka-luka dan saat ini sedang dalam perawatan medis. Pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pengeroyokan dan menangkap mereka. Kasus ini menambah daftar panjang aksi kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat. Sementara itu, seorang pria warga Depok bernama Imron Ahmad (32) dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak Minggu, 5 April, setelah pamit untuk bekerja sebagai driver makanan. Keluarga telah melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan berharap Imron dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat. Berita lainnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo telah menandatangani surat edaran (SE) Nomor 3/SE/2026 yang mengatur kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan kualitas udara di Jakarta. Pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di kota Jakarta.\Dalam perkembangan lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono (ONS) di Indramayu, Jawa Barat. Penggeledahan ini terkait dengan kasus yang sedang dalam penyelidikan KPK. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengatakan bahwa proses hukum terkait kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sedang berjalan. Kasus ini menjadi perhatian publik dan pemerintah berkomitmen untuk menegakkan hukum. Di bidang teknologi, penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam coding dilaporkan dapat meningkatkan produksi kode hingga 10 kali lipat, namun juga memicu backlog jutaan baris kode yang tak terulas dan ancaman keamanan data serius. Hal ini menunjukkan tantangan baru dalam perkembangan teknologi AI. Selain itu, Jakarta masuk dalam daftar 100 kota terbaik di dunia dan menduduki peringkat ke-2 sebagai kota teraman di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Hal ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi kota Jakarta. Sementara itu, beberapa pejabat pemerintah daerah juga menjadi sorotan. Lurah Kalisari Siti Nurhasanah dinonaktifkan sementara imbas kasus penanganan PPSU yang mengunggah foto hasil AI untuk menangani laporan warga di aplikasi JAKI. Selain itu, Sekda Uus Kuswanto memberikan penjelasan soal kendaraan dinas milik Pemprov DKI Jakarta yang berpelat merah diganti menjadi pelat putih saat melintas di kawasan Puncak. Purbaya mengakui pernah menolak pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk kepala SPPG, serta Pramono meminta jajaran untuk mencari pelaku pembuat dan pengunggah foto hasil kecerdasan buatan (AI) dalam laporan penanganan parkir liar di aplikasi Jakarta Kini (JAKI)





