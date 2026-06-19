Polisi Tangkap Pelaku Penikaman Setelah Kabur Sebulan ke Morowali

Pelaku penikaman berinisial MN ditangkap setelah satu tahun melarikan diri ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Penangkapan dilakukan oleh Resmob Polsek Biringkanaya di Makassar setelah pelaku kembali ke kota tersebut. Pelaku mengakui perbuatannya dan sempat bekerja sebagai tukang las di Morowali. Korban mengalami luka tusuk akibat serangan emosional saat persenggolean. Kasus ini kembali menonjolkan isu kekerasan dalam kondisi mabuk dan keberhasilan aparat dalam melacak pelaku buron.

Polisi menangkap pelaku penikaman yang berinisial MN (40) setelah melarikan diri selama satu tahun. Pelaku kabur hingga ke Kabupaten Morowali , Sulawesi Tengah, usai diduga melakukan penikaman terhadap seorang warga.

Penangkapan dilakukan oleh unit Resmob Polsek Biringkanaya di Jalan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, pada Kamis (18/6). Pelaku baru kembali ke Makassar sekitar satu minggu setelah menyembunyikan diri di Morowali. Saat ditangkap, tidak terjadi perlawanan. Pelaku mengakui telah melarikan diri dan bekerja sebagai tukang las di Morowali.

Penikaman terjadi pada 27 April 2025, dipicu oleh persenggolean antara pelaku yang mengendarai motor dalam kondisi mabuk dengan korban. Korban sempat menangkis serangan, namun berujung pada luka tusuk di punggung dan tangan. Pelaku Dixon bahwa emosi mendorongnya melakukan penikaman setelah perdebatan singkat. Saat ini, pelaku ditahan di Polsek Biringkanaya untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan korban telah dipanggil untuk keperluan penyelidikan.

Kasus ini dibawa dengan Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan yang menyebabkan luka. Penangkapan ini menegaskan komitmen kepolisian dalam menangani kasus kekerasan, mesmo dengan pelaku berhasil menyembunyikan diri dalam waktu yang cukup lama. Residivis dan pelaku buron seringkali bergerak antar wilayah, namun koordinasi antar unit油烟部的 resmob dapat melacak dan menangkap mereka. Kasus serupa terjadi dalam berbagai daerah, termasuk penangkapan buronan pembakaran hunian di Maluku yang berhasil ditangkap di Jakarta setelah sebulan buron.

Keberhasilan penangkapan seringkali didukung oleh teknologi CCTV dan partisipasi masyarakat. Di tengah kasus-kasus kekerasan yang meningkat, aparat perlu terus mengintensifkan upaya penegakan hukum untuk menjamin rasa amat masyarakat





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Penikaman Pelaku Kabur Morowali Resmob Biringkanaya Makassar Pasal 351 KUHP

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