Dua anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengalami kekerasan saat melintasi PIK. Polisi telah menangkap dua tersangka dan mengamankan barang bukti dalam kasus pengeroyokan ini.

Kapolsek Metro Penjaringan AKP Kiki Tanlim melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Atma Jaya di Pluit, Jakarta Utara, untuk memeriksa dua personel Polres Metro Jakarta Barat yang merupakan korban pengeroyokan. Kedua anggota kepolisian tersebut menjadi sasaran kekerasan saat sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah operasi penindakan narkoba sebelumnya.

Kejadian kekerasan ini bermula dari kesalahpahaman massal yang terjadi pada Kamis, 19 November 2026. Mobil yang membawa dua petugas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat diteriakkan oleh sekelompok orang sebagai pelaku tabrak lari di kawasan Jalan Tol Prof. Dr. Sedyatmo, Pantai Indah Kapuk atau yang lebih dikenal dengan sebutan PIK, Jakarta Utara.

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Mekanisme Kesalahpahaman dan Eskalasi Konflik

Sebelum kejadian pengeroyokan, tim gabungan dari Opsnal Resmob Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Barat, Jatanras, dan Resmob Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penindakan kasus narkoba di Jalan Tanggul Timur, Komplek Ambon, Cengkareng, pada pukul 16.30 WIB. Situasi menjadi tidak kondusif ketika muncul perlawanan dari sekelompok orang saat petugas berupaya mengamankan satu individu yang diduga menggunakan narkoba.

Sadar akan potensi serangan lanjutan, petugas memutuskan untuk meninggalkan lokasi Cengkareng dan menuju kembali ke kantor polisi melalui kawasan PIK. Di sepanjang perjalanan, kendaraan mereka diteriaki oleh massa yang percaya bahwa mereka telah melakukan tindak pidana tabrak lari, sehingga memicu kejar-kejaran emosional yang berakhir di depan lokasi kejadian.

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Identitas Korban dan Kondisi Medis Saat Ini

Korban utama dalam aksi kekerasaan ini adalah Iptu Deni Tri Putra yang mengalami luka parah akibat serangan langsung. Saat mobil dihentikan oleh petugas keamanan PIK berinisial YMS (18) yang menaiki kap mobil untuk menghentikan laju kendaraan, Iptu Deni dicekik lehernya oleh oknum keamanan tersebut. Setelah petugas keamanan tidak langsung percaya penjelasan identitas aparat, sekelompok orang yang mengejar dari belakang pun turut menyerang.

Akibat serangan tersebut, Iptu Deni Tri Putra menderita luka pada bagian dahi serta luka tusuk di paha sebelah kiri. Ia segera dievakuasi ke Rumah Sakit Atma Jaya Pluit untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Anggota kedua, Brigadir Dwi Santoso, juga mengalami luka di bagian atas telinga akibat terkena lemparan batu dari massa yang sedang mengamuk.

Langkah Penindakan dan Barang Bukti yang Disita

Tim gabungan kepolisian segera turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi. Kanit Metro Polsek Penjaringan AKP Kiki Tanlim memastikan bahwa proses penyelidikan telah dilakukan dengan mengecek lokasi dan memeriksa saksi-saksi yang ada di sekitar titik kejadian.

Polisi telah mengamankan dua orang terduga pelaku utama, yaitu RS berusia 30 tahun dan RSL berusia 24 tahun. Selain para pelaku, petugas juga memeriksa dua orang saksi yang merupakan istri dari pelaku, WSN, dan adik kandung pelaku, BNS berusia 18 tahun. Keadaan ini menunjukkan adanya keterlibatan jaringan keluarga dalam insiden yang terjadi di kawasan Pantai Indah Kapuk.

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Barang Bukti dan Prosedur Penyelidikan Lanjutan

Dalam operasi penindakan ini, petugas mengamankan sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Barang bukti tersebut meliputi satu unit senjata api jenis air gun, dua bilah senjata tajam jenis golok, satu bilah pisau, lima unit sepeda motor, uang tunai sebesar Rp4.200.000, serta sejumlah ponsel dan kartu ATM.

Tim gabungan kepolisian saat ini masih mendalami peran masing-masing pihak yang telah diamankan untuk mengetahui motif dan urutan kejadian secara utuh. Penyidik juga terus memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut untuk memastikan seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara tuntas.