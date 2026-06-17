Polisi Tangkap Pelaku Pencurian Ponsel Paskibraka di Sumatra Selatan

Polisi menangkap pelaku pencurian delapan ponsel peserta Paskibraka di Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatra Selatan. Kejadian terjadi saat sebelas peserta seleksi Paskibraka sedang tidur di sebuah rumah kontrakan di Talang Pipa Bawah, Kelurahan Talang Ubi Barat, Talang Ubi, PALI, Selasa (21/4) dini hari.

Polisi menangkap pelaku pencurian delapan ponsel peserta Paskibraka di Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatra Selatan . Kejadian terjadi saat sebelas peserta seleksi Paskibraka sedang tidur di sebuah rumah kontrakan di Talang Pipa Bawah, Kelurahan Talang Ubi Barat, Talang Ubi, PALI, Selasa (21/4) dini hari.

Salah seorang korban terbangun setelah mendengar suara pintu ditutup dan mendapati telepon seluler yang sebelumnya berada di dekat tempat tidur telah hilang. Korban kemudian membangunkan penghuni lainnya dan diketahui sebanyak delapan unit telepon seluler milik para peserta seleksi paskibraka telah raib dibawa pelaku. Dalam penangkapan, polisi menemukan barang bukti berupa dua kotak kemasan telepon seluler yang berkaitan dengan hasil kejahatan, masing-masing kotak ponsel merek Oppo A17 dan Vivo Y15s. Sayangnya, semua barang curian sudah dijual tersangka tak lama setelah kejadian.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 477 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam pasal itu disebutkan ancaman pidananya lima tahun penjara





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Paskibraka Pencurian Polisi Sumatra Selatan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eco Echo Trail Run 2026, Setiap Langkah Lari Menjadi Suara untuk Menyelamatkan Gajah SumatraAksi sosial menyelamatkan populasi gajah sumatra melalui agenda lari bertajuk Eco Echo Trail Run 2026.

Read more »

Titor Karnavian Percepat Pemulihan Pasca Bencana Sumatra: Warga Jangan Terlalu Lama dalam KesulitanKementerian dan lembaga yang telah menerima alokasi anggaran harus segera bergerak mengeksekusi program yang direncanakan.

Read more »

Peringatan Dini Hujan di Indonesia Kamis, 18 Juni 2026: Banten dan Sumatra Barat WaspadaBMKG keluarkan peringatan dini cuaca Kamis, 18 Juni 2026. Sulawesi Selatan dan Jambi masuk kategori Waspada. Kalimantan Barat Siaga.

Read more »

Ara: Bedah Rumah-Relokasi Korban Banjir Sumatra Belum Masuk Pagu 2027Kementerian PKP mengungkap kebutuhan anggaran 2027 mencapai Rp106 triliun, jauh lebih besar dari pagu indikatif Rp9,913 triliun. Dukungan DPR diperlukan.

Read more »