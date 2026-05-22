Polisi Tangkap Pelaku Begal Bersenjata Viral di RSIA Duren Sawit

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imannuddin mengatakan para pelaku diduga terlibat dalam serangkaian aksi kriminal di Duren Sawit, Rawamangun, Kebon Jeruk, hingga Bekasi. Salah satunya pelaku bersenjata sempat viral saat beraksi di parkiran RSIA Duren Sawit, Jakarta Timur.

Salah satunya pelaku bersenjata sempat viral saat beraksi di parkiran RSIA Duren Sawit, Jakarta Timur . Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imannuddin mengatakan para pelaku diduga terlibat dalam serangkaian aksi kriminal di Duren Sawit, Rawamangun , Kebon Jeruk , hingga Bekasi .

Beberapa waktu lalu sempat viral kejadian curas di wilayah Duren Sawit, kemudian Rawamangun, Kebon Jeruk, dan Bekasi. Lalu kemudian, kami melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Saat hendak ditangkap, pelaku melawan dengan mengeluarkan senjata api. Polisi lalu mengambil tindakan tegas dan terukur.

Menurut Iman, senjata itu sebelumnya juga dipakai pelaku untuk melukai korban hingga terkena tembakan di bagian kaki dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Dia memastikan pemburuan pelaku begal belum selesai. Polisi masih mengejar pelaku lain yang disebut bagian dari jaringan kelompok tersebut. Dia juga membenarkan salah satu tersangka yang ditangkap merupakan pelaku begal bersenjata yang sempat viral di RSIA Duren Sawit.

Di antara tadi yang dua yang sudah kami lakukan penangkapan itu adalah salah satu pelaku di salah satu kejadian yang ada di Duren Sawit yang mengeluarkan senjata.

Update Dosen Diduga Lecehkan Mahasiswi UIN Semarang, Rektor Ungkap Pelaku Tidak di Indonesia Akal Bulus Tersangka Produksi Skincare Bermerkuri, Hanya Gunakan Mixer Raup Omzet Rp65 Juta per Pekan Kasus Penyelewengan Tata Kelola Izin Tambang di Kalbar, Kejagung Tetapkan Satu Tersangka dari Korporasiswasembada pangan Ketahanan Pangan Momen Maling Bersenjata Api Curi Motor di RSIA Duren Sawit, Satpam Ditodong Tak Bisa Apa-Apa Kronologi Polisi Ditembak Komplotan Maling Motor di Cengkareng hingga Jatuh dari Motor, Satu Pelaku Dibekuk Beraninya Curi Motor Dinas TNI, Pelaku Langsung Didor Polisi Perempuan 24 Tahun Curi Perak Perlengkapan Upacara Adat di Nusa Penida Bali, Kini Ditangkap Polisi Viral Pencurian Barang dari Mobil Box Ekspedisi di Cilincing, Polisi Turun Tangan dan Tangkap Satu Pelaku Kapolsek Kalideres, Kompol Rihold Sihotang mengatakan, penangkapan itu bermula saat korban MR (31) melaporkan kehilangan laptopnya pada 12 April 2026.

Satgas Koops TNI Habema berhasil melakukan pengamanan senpi KKB Nduga, menyita lima pucuk senjata api dan berbagai barang bukti lainnya dari markas kelompok bersenjata pimpinan Army Kogoya di Papua Pegunungan, mempersempit ruang gerak mereka. Kejaksaan Negeri Badung mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam kasus pembunuhan WNA Australia, dengan alasan putusan belum memenuhi rasa keadilan dan mengabaikan dakwaan terkait kepemilikan senjata api.

Pangkoops Satgas Swasembada mengumumkan tiga anggota KKB Kodap XV Ngalum Kupel di Kiwirok telah kembali ke NKRI dengan membawa senjata api, menambah daftar mantan anggota yang berikrar setia. Kepolisian Kembangan tengah mengusut kasus pencurian motor bersenjata api di sebuah supermarket Kembangan, Jakarta Barat, yang terekam CCTV dan viral di media sosial, membuat pembaca penasaran akan hasil penyelidikan ini





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polisi Pelaku Begal Senjata RSIA Duren Sawit Jakarta Timur Pengejaran Penangkapan Serangkaian Aksi Kriminal Duren Sawit Rawamangun Kebon Jeruk Bekasi Lecehkan Mahasiswi UIN Semarang Produksi Skincare Komplotan Motor Senjata Api RSIA Duren Sawit Satpam Cengkareng Kepolisian Pencurian Motor Bersenjata Api Supermarket Kecelakaan Komplotan Maling Motor Pengejaran Penangkapan Senjata Api RSIA Duren Sawit Pelaku Begal Senjata RSIA Duren Sawit Jakarta Timur Pengejaran Penangkapan Serangkaian Aksi Kriminal Duren Sawit Rawamangun Kebon Jeruk Bekasi Lecehkan Mahasiswi UIN Semarang Produksi Skincare Komplotan Motor Senjata Api RSIA Duren Sawit Satpam Cengkareng Kepolisian Pencurian Motor Bersenjata Api Supermarket Kecelakaan Komplotan Maling Motor Pengejaran Penangkapan Senjata Api RSIA Duren Sawit Pelaku Begal Senjata RSIA Duren Sawit Jakarta Timur Pengejaran Penangkapan Serangkaian Aksi Kriminal Duren Sawit Rawamangun Kebon Jeruk Bekasi Lecehkan Mahasiswi UIN Semarang Produksi Skincare Komplotan Motor Senjata Api RSIA Duren Sawit Satpam Cengkareng Kepolisian Pencurian Motor Bersenjata Api Supermarket Kecelakaan Komplotan Maling Motor Pengejaran Penangkapan Senjata Api RSIA Duren Sawit Pelaku Begal Senjata RSIA Duren Sawit Jakarta Timur Pengejaran Penangkapan Serangkaian Aksi Kriminal Duren Sawit Rawamangun Kebon Jeruk Bekasi Lecehkan Mahasiswi UIN Semarang Produksi Skincare Komplotan Motor Senjata Api RSIA Duren Sawit Satpam Cengkareng Kepolisian Pencurian Motor Bersenjata Api Supermarket Kecelakaan Komplotan Maling Motor Pengejaran Penangkapan Senjata Api RSIA Duren Sawit Pelaku Begal Senjata RSIA Duren Sawit Jakarta Timur Pengejaran Penangkapan Serangkaian Aksi Kriminal Duren Sawit Rawamangun Kebon Jeruk Bekasi Lecehkan Mahasiswi UIN Semarang Produksi Skincare Komplotan Motor Senjata Api RSIA Duren Sawit Satpam Cengkareng Kepolisian Pencurian Motor Bersenjata Api Supermarket Kecelakaan Komplotan Maling Motor Pengejaran Penangkapan Senjata Api RSIA Duren Sawit Pelaku Begal Senjata RSIA Duren Sawit Jakarta Timur Pengejaran Penangkapan Serangkaian Aksi Kriminal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prabowo Bakal Keras Kontrol Sawit, Bos Pengusaha Sawit Respons BeginiKetua GAPKI Eddy Martono menanggapi kebijakan ekspor baru Prabowo, yang mewajibkan penjualan SDA melalui BUMN. Dia khawatir dampaknya pada pasar kelapa sawit.

Read more »

Emak-Emak Bermukena Diduga Maling Motor Saat Magrib, Video Penangkapan ViralPerempuan yang merekam video juga menyebut lokasi kejadian berada di kawasan Duren Sawit, Tegal.

Read more »

Jadwal Masa Transisi Aturan Ekspor Sawit Wajib Cuma Lewat DanantaraPermendag baru tentang tata niaga ekspor SDA, efektif 1 Juni 2026. DMO tetap berlaku untuk minyak sawit dan batu bara.

Read more »

Polisi Tangkap Pelaku Curanmor Bersenpi di RSIA Duren Sawit yang Viral di MedsosTim Pemburu Begal Polda Metro Jaya berhasil menangkap seorang dari komplotan curanmor yang sempat viral beraksi di parkiran RSIA Duren Sawit.

Read more »