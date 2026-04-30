Polisi Tangkap Mantan Finalis Puteri Indonesia Riau, Jeni Rahmadial Fitri, Tersangka Penipuan Dokter Kecantikan

Polisi menangkap mantan finalis Puteri Indonesia Riau, Jeni Rahmadial Fitri, karena diduga menipu korban dengan menyamar sebagai dokter kecantikan. Jeni mengelola klinik kecantikan ilegal dan melakukan praktik medis tanpa izin, menyebabkan korban mengalami cacat permanen.

Polisi berhasil menangkap mantan finalis ajang Puteri Indonesia Riau, Jeni Rahmadial Fitri, setelah diduga melakukan penipuan terhadap sejumlah korban dengan menyamar sebagai dokter kecantikan . Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Komisaris Besar Ade Kuncoro, menyatakan bahwa Jeni telah mengelola klinik kecantikan tanpa izin resmi dan melakukan praktik medis tanpa kompetensi serta kewenangan sebagai tenaga medis.

Kasus ini dimulai pada 4 Juli 2025, ketika Jeni memberikan treatment facelift dan eyebrow facelift kepada salah satu korban di Klinik Arauna Beauty miliknya di Jalan Tengku Bey, Pekanbaru. Namun, alih-alih mendapatkan hasil yang diinginkan, korban mengalami pendarahan hebat dan infeksi serius di bagian wajah serta kepala. Korban bahkan menderita luka bernanah, pembengkakan serius, dan harus menjalani perawatan lanjutan serta operasi.

Saat ini, korban mengalami cacat permanen berupa bekas luka di kulit kepala yang menyebabkan rambut tidak dapat tumbuh kembali, serta luka permanen di area alis. Selain itu, sekitar 15 korban lain juga menjadi korban klinik kecantikan ilegal milik Jeni. Salah satu korban mengalami kegagalan operasi bibir sebanyak dua kali hingga menyebabkan cacat permanen dan trauma psikis. Berdasarkan hasil penyelidikan, Jeni diduga telah beroperasi sebagai dokter kecantikan gadungan sejak 2019 hingga 2025.

Klinik yang dikelolanya menawarkan berbagai jenis tindakan estetika dengan tarif bervariasi hingga Rp 16 juta. Akhirnya, penyidik menangkap Jeni di kediaman keluarganya di kawasan Bukit Ambacang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, pada Selasa, 28 April 2026. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau kini telah menetapkan Jeni sebagai tersangka. Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih klinik kecantikan, terutama yang tidak memiliki sertifikat resmi dan tenaga medis yang terlatih.

Penipuan seperti ini tidak hanya merugikan korban secara fisik tetapi juga secara emosional dan finansial. Polisi akan terus mengungkap kasus serupa untuk melindungi masyarakat dari praktik medis ilegal yang berpotensi membahayakan





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Penipuan Dokter Kecantikan Klinik Kecantikan Ilegal Cacat Permanen Puteri Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

