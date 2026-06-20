Polisi Tangkap Dua Remaja Bawa Tembakau Sintetis di Tambora

Polres Metro Jakarta Barat mengamankan dua remaja setelah kedapatan membawa narkotika jenis tembakau sintetis dalam operasi kejahatan jalanan di Tambora. Operasi patroli dan razia bertujuan menekan kejahatan jalanan sertaperedaran narkoba.

Polres Metro Jakarta Barat telah mengamankan dua orang remaja yang kedapatan membawa tembakau sintetis dalam operasi kejahatan jalanan di kawasan Tambora , Jakarta Barat, Jumat 19 Juni 2026 dini hari.

Operasi ini melibatkan patroli skala sedang dan razia stasioner di sejumlah ruas jalan utama, termasuk di Jalan Tubagus Angke tepat di depan Rumah Pompa Wijaya Kusuma, Tambora. Kasubag Binkar Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Anggoro Winardi, menyatakan kedua remaja tersebut berhasil ditangkap setelah ditemukan membawa narkotika jenis tembakau sintetis dalam pemeriksaan. Kedua remaja tersebut kemudian diamankan untuk undergo pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.

Menurut Kompol Anggoro, kegiatan patroli dan razia intensif tersebut merupakan bagian dari upaya preventif Polres Metro Jakarta Barat dalam menekan potensi kejahatan jalanan sekaligus mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkoba. Operasi ini juga menyasar sejumlah titik rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kompol Anggoro bertindak sebagai Perwira Menengah Pengawas (Pamenwas) didampingi Iptu Wahyu selaku Perwira Pendamping (Paping) dalam kegiatan tersebut. Langkah ini dimaksudkan untuk menciptakan rasa aman dan memastikan situasi kamtibmas di wilayah hukum Jakarta Barat tetap kondusif.

Polresi berencana akan terus meningkatkan operasi serupa guna menghadapi berbagai bentuk kejahatan jalanan seperti pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), dan penyalahgunaan narkotika





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Polres Metro Jakarta Barat Tambora Remaja Narkotika Tembakau Sintetis Operasi Kejahatan Jalanan Razi Stasioner Patroli Kamtibmas

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