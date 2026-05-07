Polisi Tangkap Ashari di Wonogiri, Kasus Pencabulan yang Sempat Mandek Dibongkar

Polisi berhasil menangkap Ashari di Kabupaten Wonogiri setelah pengejaran selama tiga hari. Kasus pencabulan yang melibatkan Ashari sempat mandek sejak tahun 2024, namun kini dibongkar kembali oleh salah satu korban yang tidak ingin kasus ini menimbulkan korban lebih banyak. Polisi masih menunggu laporan resmi terkait korban yang hamil dan dinikahkan oleh tersangka.

Kasat Reskrim Polres Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama menjelaskan bahwa keberadaan Ashari sempat terendus di beberapa kota di Jawa Tengah hingga Jawa Barat sebelum akhirnya pelariannya berakhir di Kabupaten Wonogiri .

Ashari tidak berdaya saat diringkus polisi. Dalam video yang diterima Liputan6.com, terlihat Ashari yang mengenakan pakaian batik berbalut jaket kulit pasrah saat ditangkap, Kamis (7/5/2026) sekira pukul 04.00 WIB. Dika merinci bahwa jejak Ashari sebelumnya sempat terdeteksi di Kudus, Bogor hingga Solo. Polisi membutuhkan waktu tiga hari untuk mengejar Ashari.

Sebelumnya diberitakan, kasus pencabulan yang dilakukan Ashari telah dilaporkan ke pihak kepolisian sejak tahun 2024 lalu. Namun penyelidikan perkara ini sempat terhenti. Kuasa hukum korban, Ali Yusron, mengungkapkan bahwa kala itu ada delapan korban yang melapor ke polisi. Namun di tengah perjalanan, laporan tujuh korban kemudian mencabut laporannya.

Ali menegaskan bahwa pihaknya mengawal salah satu korban yang memang berniat membongkar perkara itu menjadi terang benderang. Tujuannya agar kasus itu tidak menimbulkan korban yang lainnya. Terkait pengakuan kuasa hukum yang menyebut ada korban yang hamil hingga memiliki anak, hingga saat ini belum ada laporan resmi yang masuk ke polisi. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wiratama, menyatakan bahwa belum ada laporan soal korban yang hamil dan dinikahkan oleh tersangka AS.

Dia menambahkan bahwa jika memang ada korban yang mengalami hal tersebut, mereka dapat melaporkan langsung kepada pihak kepolisian. Menag juga menegaskan tidak ada toleransi untuk kekerasan seksual. Selain itu, jemaah haji gelombang 2 tiba hari ini Kamis 7 Mei 2026, wajib pakai ihram sejak dari Indonesia. Jemaah haji lansia berangkat umrah wajib naik bus hidrolik.

Laporan Liputan6.com dari Makkah memetik makna sabar yang sesungguhnya di terminal haji





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ashari Pencabulan Polisi Wonogiri Korban

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PSI Sebut Bro Ron Sering Tangani Kasus Rakyat, Desak Polisi Usut Tuntas Kasus PemukulannyaWaketum PSI Ronald A Sinaga jadi korban pemukulan saat menangani kasus buruh di Menteng. Polisi telah amankan dua pelaku pengeroyokan.

Read more »

Polisi Masih Mencari Kiai Ashari Tersangka Pelecehan SantriPenyidik Polres Pati masih mencari Kiai Ashari yang diduga terlibat pelecehan santri. Panggilan pemeriksaan pertama tidak dipenuhi, dan pemanggilan kedua dijadwalkan tanggal 7 Mei. Jika mangkir, polisi akan melakukan jemput paksa dan mempertimbangkan langkah pencegahan agar tersangka tidak melarikan diri ke luar negeri. Hingga kini, hanya satu korban yang melaporkan kasus secara resmi.

Read more »

Skandal Pencabulan di Pesantren Ndholo Kusomo Pati: Kiai Ashari Diduga Lecehkan 50 Santriwati dan Kini BuronPengasuh Pondok Pesantren Ndholo Kusomo di Pati, Kiai Ashari, menjadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap sekitar 50 santriwati muda dan saat ini sedang dalam pengejaran polisi.

Read more »

Polisi Tangkap Pengasuh Pesantren Ndholo Kusumo Pati di WonogiriPolisi menangkap pengasuh pondok pesantren Ndholo Kusumo, Pati, yang menjadi tersangka dugaan kekerasan seksual terhadap puluhan santri.

Read more »

Pelarian Berakhir! Polisi Tangkap Kiai Ashari yang Diduga Lecehkan 50 Santriwati di PatiPolisi tangkap Kiai Ashari, tersangka kasus asusila santriwati di Pati. Sempat buron ke Wonogiri, kasus ini diselidiki lebih lanjut.

Read more »

Sempat Menghilang, Kiai Ashari yang Diduga Cabuli Puluhan Santriwati di Pati Akhirnya Diciduk di WonogiriPelarian Kiai Ashari selaku pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng), akhirnya berakhir

Read more »