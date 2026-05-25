Polisi Tahan Dua Remaja Seru Pancing Sensasi dengan Sosok Pocong

Polisi menangkap dua remaja yang mengaku hanya iseng menggunakan atribut pocong untuk mencari sensasi dan menakut-nakuti warga. Mereka meminta keduanya membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya.

Warga Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur diresahkan dengan kemunculan sosok menyerupai pocong yang viral di media sosial. Dalam rekaman video, sosok berbalut kain putih terlihat berdiri diam di pagar rumah warga pada malam hari.

Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menangkap dua remaja yang ternyata merupakan pelaku di balik aksi tersebut. Kedua pelajar yang masih di bawah umur itu mengaku hanya iseng menggunakan atribut pocong untuk mencari sensasi dan menakut-nakuti warga. Polisi kemudian meminta keduanya membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Proses itu turut disaksikan orang tua pelaku dan pengurus RT setempat.

Teror serupa juga dilaporkan terjadi di Depok, Jawa Barat. Foto dan video sosok pocong yang berkeliaran di kawasan permukiman warga viral di media sosial. Salah satu kejadian disebut terjadi di Jalan Akik Jati, Kota Depok. Warga mengaku melihat sosok menyerupai pocong duduk di teras rumah saat hendak mematikan lampu rumah pada malam hari.

Peristiwa tersebut memicu kekhawatiran warga karena diduga dapat dimanfaatkan sebagai modus tindakan kriminal. Warga berharap aparat keamanan segera mengambil langkah tegas agar aksi serupa tidak kembali terjadi.





