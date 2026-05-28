Polisi Sita 1.802 Butir Obat Keras Ilegal di Tanah Abang

Operasi serentak Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap jaringan peredaran obat-obatan terlarang di Tanah Abang. Tiga tersangka ditangkap dan obat-obatan keras berbagai jenis disita.

Polisi berhasil menyita lebih dari 1.800 butir obat-obatan keras berbagai jenis dalam operasi serentak di wilayah Tanah Abang , Jakarta Pusat. Operasi ini dilaksanakan oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai maraknya peredaran obat-obatan terlarang di wilayah tersebut.

Penyidik terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan pemasok utama sesuai Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 yang berlaku. Operasi ini menghasilkan penyitaan sebanyak 1.802 butir obat keras, termasuk jenis seperti Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl, Xanax, Dumolid, Alprazolam, hingga pil Double Y. Selain obat-obatan, juga disita uang tunai sebesar Rp218 ribu yang diduga merupakan hasil transaksi penjualan obat-obatan ilegal tersebut.

Tiga tersangka yang terlibat dalam kasus ini masing-masing berinisial A (38 tahun), RAD (33 tahun), dan K (43 tahun) kini menjalani pemeriksaan intensif di Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Ketiganya dijerat Pasal 435 subsider Pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana disesuaikan dalam UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E. P. Hutagalung, mengajak masyarakat menjadi mata dan telinga aparat dalam memberantas peredaran gelap obat-obatan terlarang di lingkungan sekitar mereka





