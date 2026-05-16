Polisi Sinha Penangkapan Twa Tersangka Kasus Penembakan Polri di Lampung

Ajang penangkapan dua tersangka kasus penembakan terhadap personel Polda Lampung, Bripka (Anumerta) Arya Supena hingga meninggal dunia. Kronologi penangkapan, perlawanan, dan penangkapan kedua tersangka.

Polisi mengungkapkan kronologi penangkapan dua tersangka kasus penembakan terhadap personel Polda Lampung, Bripka (Anumerta) Arya Supena hingga meninggal dunia. Ajang dua tersangka, yakni Bahroni alias Roni dan Hamli alias Ham, berhasil ditangkap.

Penangkapan bermula pada hari Senin (11/5/2026), saat tim gabungan mendapatkan informasi terkait keberadaan Hamli yang berada di Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Sukses menemukan keberadaan Hamli, tim langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Hamli. Meski demikian, tersangka sempat melakukan perlawanan, sehingga tim melakukan tindakan tegas terukur di bagian kaki pelaku. Penangkapan tersangka lainnya, yakni Bahroni yang merupakan pelaku utama atau eksekutor dalam kasus penembakan tersebut, berawal dari pihaknya memperoleh informasi dari masyarakat pada Jumat pagi.

Tim gabungan melakukan pendalaman, profiling terhadap keberadaan tersangka, dan ditemukan Bahroni berada di wilayah Teluk Hantu, Desa Pagar Jaya, Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran. Tersangka melakukan perlawanan secara aktif yang membahayakan tim gabungan, menggunakan senjata api rakitan jenis revolver. Hum itu menyebabkan pelaku tewas di tempat, dengan barang bukti satu pucuk senjata api jenis revolver dan satu bilah pisau yang berada di pinggang tersangka





