Polisi Selidiki Dugaan Pelecehan Hewan di Penjaringan, Korban Anjing Ras Pomeranian Diperiksa Dokter Hewan

Kapolsek Penjaringan, Ajun Komisaris Besar Polisi Agta Wijaya, mengucapkan bahwa proses penyelidikan atas dugaan tindakan tidak senonoh terhadap anjing masih berjalan. Polisi melibatkan dokter hewan untuk memeriksa kondisi anjing ras Pomeranian yang diduga menjadi korban. Selain itu, penyidik juga berkoordinasi untuk pemeriksaan kejiwaan terhadap pria yang diduga melakukan perbuatan tersebut. Pemeriksaan kejiwaan dianggap penting sebelum menentukan langkah hukum berikutnya. Kasus ini viral di media sosial setelah beredar video yang memperlihatkan interaksi antara pria dengan anjing di sebuah kafe di Penjaringan, Jakarta Utara, yang kemudian diinterpretasi sebagai dugaan pelecehan hewan. Polisi memastikan tidak terburu-buru dalam proses penyelidikan dan masih mengumpulkan keterangan serta alat bukti. Keputusan untuk naikkan status tersangka akan dipertimbangkan setelah hasil pemeriksaan kejiwaan dan kondisi hewan tersedia.

Terungkap! Sayur Ini Bisa Bantu Jaga Kesehatan Prostat Pria Kapolsek Penjaringan, Ajun Komisaris Besar Polisi Agta Wijaya mengatakan proses penyelidikan saat ini masih berjalan. Polisi juga melibatkan dokter hewan untuk memeriksa kondisi anjing ras Pomeranian yang diduga menjadi korban dalam kasus tersebut.

"Ini kan korbannya hewan, jadi ada pemeriksaan pemeriksaan oleh dokter hewan terkait kondisi hewan tersebut," ujarnya, Sabtu, 13 Juni 2026. Menurut dia, penyidik juga tengah berkoordinasi untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pria yang diduga melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut. Pemeriksaan itu dinilai penting untuk mengetahui kondisi psikologis yang bersangkutan sebelum polisi menentukan langkah hukum berikutnya.

"Kalau status pelaku, kan baru kemarin pas kejadian itu langsung kita periksa yang bersangkutan, nanti juga mungkin ada rekomendasi pemeriksaan kejiwaan," kata dia. Meski kasus ini telah menyita perhatian luas di media sosial (medsos), polisi menegaskan tidak ingin terburu-buru menyimpulkan perkara. Saat ini, penyidik masih mengumpulkan seluruh keterangan dan alat bukti yang diperlukan.

"Nanti mungkin kalau ada unsur Pidananya terlepas ada terkait masalah kejiwaannya, kalau memang bisa naik tersangka kita akan proses lebih lanjut. Kalau kita simpulkan sekarang, kita masih butuh hasil kejiwaan pemeriksaan korban hewan dan lainnya," kata dia. Sebelumnya diberitakan, Jagat medsos dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan dugaan tindakan tak senonoh seorang pria terhadap seekor anjing di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Rekaman itu memicu gelombang kecaman dari warganet hingga akhirnya menarik perhatian aparat kepolisian.

Dalam video yang viral, pria tersebut tampak berada di sebuah kafe dan berinteraksi dengan seekor anjing. Namun, narasi yang beredar menyebut aksi itu kemudian mengarah pada dugaan perbuatan tak pantas terhadap hewan tersebut. Video yang menyebar luas di media sosial itu langsung menuai reaksi keras dari publik





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Penyelidikan Pelecehan Hewan Anjing Pomeranian Pemeriksaan Kejiwaan Medsos

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