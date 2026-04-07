Polisi Selidiki Dugaan Kelalaian dalam Kasus Tewasnya Empat Pekerja di Proyek Bangunan Jakarta Selatan

Penyelidikan mendalam dilakukan polisi terkait dugaan kelalaian dalam kasus tewasnya empat pekerja di proyek bangunan bertingkat di Jakarta Selatan. Tim forensik telah melakukan olah TKP dan uji sampel untuk mengungkap penyebab kematian.

Penyelidikan intensif terus dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dugaan kelalaian yang menyebabkan kematian empat pekerja di proyek pembangunan gedung bertingkat di Jalan TB Simatupang, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan . Insiden tragis ini terjadi pada Jumat, 3 April.

AKP Indra Darmawan, selaku Kanit Krimsus Polres Metro Jakarta Selatan, mengungkapkan bahwa tim Laboratorium Forensik Bareskrim Polri bersama dengan pemangku kepentingan terkait telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Olah TKP ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap lokasi kejadian dan pengumpulan bukti-bukti penting untuk mengungkap penyebab kematian para pekerja. Hasil dari olah TKP ini akan sangat krusial dalam menentukan apakah ada unsur kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa para pekerja tersebut. Pihak kepolisian juga melakukan uji sampel terhadap gas dan kandungan air di lokasi kejadian untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab kematian.\Selain melakukan olah TKP dan uji sampel, polisi juga masih terus mendalami apakah ada unsur tindak pidana atau kelalaian dalam kasus ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua aspek terkait insiden ini ditangani secara komprehensif. Kompol Nurma Dewi, Kapolsek Jagakarsa, menjelaskan bahwa keempat korban tewas adalah YN (32), M (62), TS (63), dan MF (19), yang semuanya berasal dari Jawa Barat. Menurut keterangan saksi, insiden ini bermula ketika mandor memerintahkan pekerja untuk menguras tempat penampungan air bersih (geloteng) di basement. Saat proses pembongkaran penutup geloteng, para korban terjatuh ke dalam lubang dan sempat berusaha ditolong oleh rekan kerja, namun tanpa menggunakan perlengkapan keselamatan. Pihak kepolisian berkomitmen untuk mengungkap kebenaran di balik insiden ini dan memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penyelidikan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai penyebab pasti kematian para pekerja dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.\Proses penyelidikan terus berlanjut, dengan fokus utama pada pengumpulan bukti dan analisis mendalam terhadap berbagai aspek terkait insiden tersebut. Pihak kepolisian bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta, untuk memastikan penyelidikan yang transparan dan akuntabel. Hasil uji sampel gas dan air akan menjadi salah satu faktor penentu dalam mengungkap penyebab kematian para pekerja. Selain itu, keterangan dari saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang dikumpulkan di TKP akan dianalisis secara cermat untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kronologi kejadian. Penyelidikan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada pelanggaran terhadap standar keselamatan kerja di lokasi proyek. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka pihak terkait akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak terkait pentingnya keselamatan kerja di proyek konstruksi, serta perlunya penerapan standar keselamatan yang ketat untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang fatal





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kecelakaan Kerja Kelalaian Polisi Jakarta Selatan Proyek Bangunan

United States Latest News, United States Headlines

