Polisi Ringkus Tujuh Tersangka Curanmor di Serang, Sembilan Motor Disita

Polresta Serang Kota menangkap tujuh tersangka curanmor, menyita sembilan sepeda motor hasil curian, dan dua air softgun di Banten.

Polresta Serang Kota membongkar jaringan pencurian sepeda motor (curanmor) dan menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Kasatreskrim Polresta Serang Kota Kompol Alfano Ramadan menyampaikan informasi tersebut pada Senin, 9 November 2026, dengan membawa sembilan sepeda motor hasil curian sebagai barang bukti.

Penangkapan dilakukan dalam rangkaian operasi yang berlangsung sejak 29 Oktober 2026 hingga 7 November 2026. Salah satu tersangka, AR, merupakan remaja lulusan SMP yang kini harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

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Peran Pelaku dalam Jaringan Curanmor di Serang

Kompol Alfano Ramadan menjelaskan bahwa AR berstatus anak putus sekolah dan bertugas mempreteli kendaraan yang sudah dicuri. Menurut dia, kelompok tersebut memang beranggotakan pelaku yang menjadi spesialis dalam mempreteli kendaraan.

Ketujuh tersangka diketahui berinisial MY, P, LO, MS, OH, NI, dan AR. Polisi mengamankan sembilan sepeda motor hasil curian beserta satu unit sarana yang digunakan dalam aksi pencurian.

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Polisi juga menyita dua air softgun yang dimiliki salah satu pelaku. Senjata mainan tersebut digunakan para pelaku untuk menakut-nakuti korban saat aksi berlangsung.

Modus Curanmor Siang Hari dan Pengenalan Wilayah

Para pelaku diketahui berani beraksi di siang hari karena memahami seluk beluk daerah sasaran. Kompol Alfano Ramadan menyebut faktor pengenalan wilayah ini sebagai salah satu alasan aksi tersebut berani dilakukan pada jam terang.

Seluruh tersangka merupakan warga Kota Serang, Banten. Kedekatan mereka dengan wilayah sasaran membuat pelaku dapat bergerak tanpa banyak kesulitan dalam menjalankan aksinya.

Pasal yang Menjerat Tujuh Tersangka Curanmor

Polisi menjerat para tersangka dengan Pasal 477 KUHP yang memiliki ancaman pidana tujuh tahun penjara. Selain itu, pelaku juga dikenakan Pasal 591 KUHP dengan ancaman pidana empat tahun penjara.

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Status tersangka yang disematkan kepada MY, P, LO, MS, OH, NI, dan AR berarti proses hukum masih berjalan. Penyidikan kasus ini akan menentukan kelanjutan perkara hingga tahap berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.