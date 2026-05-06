Polisi Ringkus Tiga Tersangka Kasus Eksploitasi dan Dugaan TPPO Pekerja Rumah Tangga di Benhil Jakarta Pusat

Kepolisian Metro Jakarta Pusat menetapkan tiga tersangka dalam kasus tragis dua pekerja rumah tangga yang melompat dari gedung kos di Benhil, dengan dugaan kuat adanya praktik eksploitasi anak dan perdagangan orang.

Peristiwa memilukan yang mengguncang kawasan Bendungan Hilir ( Benhil ), Jakarta Pusat, kini mulai menemui titik terang setelah pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi dan mengamankan para pelaku yang diduga terlibat dalam kasus eksploitasi manusia.

Kejadian tragis ini bermula pada Rabu malam, 22 April 2026, sekitar pukul 23.00 WIB, ketika dua orang pekerja rumah tangga (PRT) nekat melompat dari lantai empat sebuah rumah kos. Dampak dari aksi putus asa tersebut sangat fatal, di mana salah satu korban yang berinisial R dinyatakan meninggal dunia, sementara korban lainnya yang berinisial D mengalami luka serius berupa patah tulang pada bagian tangan.

Kejadian ini sontak memicu reaksi keras dari masyarakat dan menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum karena adanya indikasi kekerasan dan tekanan mental yang luar biasa yang dialami oleh kedua korban sebelum peristiwa tersebut terjadi. Setelah melakukan penyelidikan mendalam dan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang menyeluruh, Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat akhirnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Ketiga tersangka tersebut masing-masing memiliki inisial AV, T alias U, dan WA alias Y. Kombes Pol.

Budi Hermanto menjelaskan bahwa proses penangkapan dilakukan secara profesional dan cepat untuk mencegah hilangnya barang bukti atau upaya pelarian tersangka. Tersangka T dan WA telah diamankan dan ditahan sejak 29 April 2026, sedangkan tersangka AV baru saja resmi ditahan pada tanggal 5 Mei 2026. Penahanan ketiga tersangka ini dilakukan di Mapolres Metro Jakarta Pusat guna mempermudah proses penyidikan lebih lanjut serta memastikan bahwa seluruh keterangan yang diperlukan dapat digali secara maksimal untuk mengungkap motif sebenarnya di balik tindakan mereka.

Berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, terungkap bahwa tersangka AV diduga kuat merupakan pihak yang mempekerjakan korban D dalam periode waktu yang cukup lama, yakni sejak November 2025 hingga April 2026. Polisi menemukan indikasi bahwa ada pola eksploitasi yang terjadi selama masa kerja tersebut, yang diduga menjadi pemicu utama mengapa para korban merasa tertekan hingga mengambil langkah ekstrem melompat dari gedung.

Untuk memperkuat konstruksi hukum, penyidik telah mengamankan berbagai barang bukti krusial, mulai dari dokumen pribadi milik korban, perangkat elektronik yang diduga berisi komunikasi antar pelaku, rekaman DVR CCTV dari lokasi kejadian yang merekam aktivitas di rumah kos, hingga hasil visum et repertum serta laporan autopsi yang menunjukkan kondisi fisik korban sebelum dan sesudah kejadian. Dalam menangani kasus yang sangat sensitif ini, pihak kepolisian tidak bekerja sendirian. Kombes Pol.

Budi Hermanto menegaskan bahwa pihaknya telah membangun koordinasi yang erat dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P3A) serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan pendampingan psikologis yang intensif serta perlindungan maksimal bagi saksi dan korban yang masih hidup, agar mereka dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut atau tekanan.

Dari sisi hukum, para tersangka kini dijerat dengan pasal-pasal berat, termasuk Pasal 446 KUHP, Pasal 455 KUHP, serta Pasal 76I jo Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengindikasikan adanya pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi manusia dan perlindungan anak di bawah umur. Menutup pernyataannya, pihak kepolisian memberikan imbauan keras kepada seluruh lapisan masyarakat agar lebih waspada dan selektif dalam melakukan perekrutan tenaga kerja rumah tangga.

Budi mengingatkan bahwa mempekerjakan anak di bawah umur bukan sekadar masalah etika, melainkan bentuk pelanggaran hukum yang serius dan dapat dikategorikan sebagai eksploitasi anak. Polisi mendorong warga untuk tidak menutup mata jika melihat praktik-praktik yang mengarah pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di lingkungan sekitar mereka. Masyarakat diminta segera melaporkan kecurigaan tersebut ke kantor polisi terdekat atau melalui Call Center 110.

Langkah preventif ini sangat penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta memastikan tidak ada lagi warga negara, terutama anak-anak dan kaum rentan, yang menjadi korban perdagangan manusia yang kejam





