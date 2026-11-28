Kapolda Jatim memastikan empat tersangka remaja diproses hukum tegas atas kematian Silva Nur. Penyelidikan intensif berlangsung untuk mengungkap kekerasan berulang.

Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, menyatakan bahwa kasus penganiayaan yang berujung kematian Silva Nur, seorang siswi SMA berusia 17 tahun di Kota Malang, merupakan tindak kejahatan yang direncanakan secara matang. Kapolda menegaskan bahwa empat anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang ditetapkan sebagai tersangka akan menjalani proses hukum yang tegas tanpa adanya keringanan hukuman.

Ketegasan Kapolda Atas Kasus Kematian Silva

Irjen Pol Dekananto Eko Purwono menyampaikan pernyataan tegas tersebut setelah menerima penjelasan dan aspirasi langsung dari orang tua korban. Kapolda menilai tindakan para pelaku termasuk kategori kekerasan serius yang telah mengambil nyawa seseorang. Oleh karena itu, Kapolda Jawa Timur memastikan bahwa proses hukum akan dijalankan secara ketat untuk menegakkan keadilan bagi korban dan keluarganya.

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Mekanisme Penyidikan Dan Penahanan Tersangka

Penyidikan resmi mengenai kasus ini telah dilakukan oleh Polresta Malang Kota dan berhasil menetapkan empat ABH sebagai tersangka. Keempat tersangka tersebut adalah SP yang berusia 16 tahun, IDH berusia 17 tahun, CAN berusia 16 tahun, serta WRL yang juga berusia 16 tahun. Para tersangka ini kini telah ditahan dan akan menjalani proses hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku di kepolisian.

Rekaman Video Tambahan Dari Ibu Korban

Dalam perkembangan terbaru penyidikan, pihak kepolisian menerima dua video tambahan yang diserahkan oleh ibu korban. Rekaman tersebut diduga kuat memperlihatkan Silva Nur kembali mengalami kekerasan sebelum peristiwa yang berujung pada kematian. Kapolda Dekananto Eko Purwono menyatakan bahwa salah satu video memperlihatkan salah satu tersangka yang saat ini sudah ditahan bersama pelaku lainnya dalam kasus ini.

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Kronologi Peristiwa Di Perumahan Bulan Terang Utama

Kasus penganiayaan tersebut terjadi pada malam hari tanggal 25 November 2026 di kawasan Perumahan Bulan Terang Utama, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Kronologi dimulai sekitar pukul 19.30 WIB ketika SP dan IDH menjemput korban. Selama perjalanan menuju lokasi kejadian, CAN disebut-sering menarik tangan korban. Di lokasi, CAN dan WRL melakukan pemukulan pada bagian kepala serta menendang korban hingga terjatuh.

Sementara itu, SP juga melakukan kekerasan dengan menampar korban ketika memberikan jawaban yang dianggap berbelit-belit. IDH dan WRL diduga turut mengejek korban selama kejadian berlangsung. Setelah mengalami kekerasan, korban dibawa ke rumah SP, di mana korban sempat diberi minyak kayu putih. Namun, kondisi korban diketahui sudah tidak bernapas setelah diperiksa. SP kemudian menyarankan agar korban segera dibawa ke Rumah Sakit Lavalette untuk mendapatkan penanganan medis darurat.

Sanksi Akademik Dan Langkah Hukum Selanjutnya

Kapolda Jawa Timur, Dekananto Eko Purwono, menyatakan tidak mengizinkan para tersangka mengikuti ujian sekolah selama proses pemeriksaan intensif masih berlangsung. Langkah ini diambil untuk memastikan para tersangka tidak mengalihkan perhatian dari proses hukum yang sedang berjalan. Kepolisian juga akan membentuk tim khusus untuk menganalisis rekaman video tambahan guna mengungkap kemungkinan adanya peristiwa kekerasan sebelumnya.

Penyelidikan lebih lanjut dilakukan untuk mengungkap keterlibatan pelaku lain yang mungkin belum teridentifikasi. Polisi telah mengamankan barang bukti berupa enam unit telepon seluler, pakaian korban, serta pakaian yang dikenakan para tersangka saat kejadian. Penyidik juga mendalami hasil pemeriksaan medis dan autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban secara akurat. Kapolda juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Silva Nur dan mendoakan agar korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan menghadapi musibah ini.