Polisi NTT memeriksa laboratorium forensik untuk bukti kasus dugaan kekerasan seksual Bupati Kupang YL. Tim penyidik sudah periksa 13 orang dan menyita barang bukti penting.

Komisi Besar Polisi Henry Novika Chandra menyatakan bahwa tim penyidik kepolisian di NTT masih terus melakukan pendalaman terhadap berbagai barang bukti dalam perkara dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang, YL. Proses penguatan bukti ini dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium forensik yang intensif untuk memastikan keabsahan ilmiah dari setiap alat bukti yang dikumpulkan. Tim gabungan yang terdiri dari Ditreskrimum, Ditreskrimsus, dan Ditres PPA dan PPO Polda NTT bekerja keras mengungkap perkara secara menyeluruh. Langkah ini diambil sebagai bagian dari rangkaian prosedur penyelidikan pidana yang ketat dan transparan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Detail Barang Bukti Forensik YL

Penyidik telah berhasil menyita satu unit telepon genggam milik korban serta satu potong celana yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Kedua barang bukti fisik vital tersebut telah segera dikirim ke laboratorium forensik untuk dilakukan pemeriksaan secara ilmiah guna memastikan kecocokan dan relevansinya dengan fakta perkara. Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra mengonfirmasi hal ini dalam sebuah jumpa pers yang diselenggarakan di Kota Kupang pada hari Sabtu yang lalu. Konfirmasi tersebut menegaskan komitmennya Polda NTT dalam menyelesaikan kasus sensitif ini dengan standar prosedur operasional yang tinggi dan profesional.

Also read Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang terhadap Mahasiswi Naik ke Penyidikan

Posisi Tim Penyidik dan Saksi YL

Pemeriksaan barang bukti laboratorium merupakan salah satu komponen krusial dari strategi kerja Tim Joint Investigasi yang dibentuk khusus untuk menangani perkara YL. Tim ini beranggotakan personel dari Direktorat Tindak Pidana Umum, Direktorat Tindak Pidana Sosial, serta Direktorat Perlindungan Anak dan Perempuan Polda NTT. Dalam tahap penyelidikan yang masih berlangsung, tim tersebut telah resmi memeriksa sebanyak tiga belas orang yang terdiri atas korban, keluarga korban, dan sejumlah saksi kunci. Jumlah tersebut mencakup pihak-pihak yang diyakini memiliki informasi penting untuk membangun konstruksi bukti yang kuat dan tak terbantahkan.

Selain pemeriksaan terhadap korban dan keluarga, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap lima orang saksi lainnya untuk menggali informasi lebih dalam. Tujuan dari pemeriksaan tambahan ini adalah untuk memperkuat konstruksi perkara dan memastikan tidak ada celah hukum yang dapat dieksploitasi oleh pihak manapun. Seluruh rangkaian tindakan investigatif tersebut dilakukan dengan tujuan utama untuk mengumpulkan dan menguji alat bukti secara sistematis. Hal ini menjadi langkah wajib guna membuat terang dugaan tindak pidana yang sedang ditangani oleh instansi penegak hukum di Nusa Tenggara Timur.

Advertisement

Dampak dan Langkah Selanjutnya Kasus

Selain proses pemeriksaan saksi dan uji laboratorium forensik, Tim Joint Investigasi juga telah meminta keterangan ahli untuk memberikan perspektif objektif atas temuan-temuan fisik. Para ahli ini diharapkan dapat memberikan analisis teknis yang valid terkait barang bukti yang disita guna mendukung proses persidangan di kemudian hari. Selain itu, tim penyidik juga telah melaksanakan berbagai kegiatan penggeledahan dan penyitaan barang yang diduga memiliki keterkaitan erat dengan jalannya perkara. Kegiatan operasional lapangan ini dilakukan secara hati-hati untuk menjaga integritas lokasi kejadian dan mencegah gangguan pada proses penyelidikan.

Seluruh rangkaian tindakan investigatif yang dilakukan oleh kepolisian saat ini difokuskan pada pengumpulan dan uji alat bukti secara komprehensif. Langkah-langkah ini diambil dengan tujuan akhir untuk memastikan bahwa setiap dugaan tindak pidana yang sedang ditangani dapat terbukti secara sah di pengadilan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam setiap langkah yang diambil oleh tim penyidik Polda NTT dalam kasus ini. Masyarakat dapat mengikuti perkembangan resmi melalui kanal komunikasi resmi yang telah disediakan oleh pihak kepolisian yang berwenang.

Dengan selesainya pemeriksaan forensik dan pengumpulan bukti tambahan, diharapkan proses hukum terhadap tersangka dapat berjalan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua pihak diharapkan bersabar menunggu hasil akhir dari penyelidikan intensif ini demi keadilan yang merata bagi korban dan tersangka. Proses hukum yang tepat akan memberikan kepastian bagi seluruh elemen masyarakat terkait penanganan kasus kriminal yang melibatkan pejabat publik. Penegakan hukum tetap menjadi prioritas utama tanpa terkecuali dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.