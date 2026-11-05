Polisi Northumbria Selenggarakan Operasi Besar Terkait Amar Dedic

Polisi Northumbria mengerahkan unit bersenjata setelah laporan tentang Amar Dedic membawa busur dan anak panah. Kiper Newcastle United ini diperiksa tanpa ancaman ditemukan.

Kejadian mencengangkan terjadi di wilayah pedesaan Northumberland ketika pemain timnas Bosnia dan Herzegovina, Amar Dedic, menjadi pusat perhatian dalam insiden besar yang melibatkan kepolisian. Kiper Newcastle United berusia 24 tahun tersebut terlihat membawa busur dan anak panah di kawasan rural pada Rabu sore, memicu respons darurat berskala besar dari pihak berwenang untuk memastikan keselamatan masyarakat di daerah tersebut.

Operasi Besar Polisi di Harlow Hill

Unit polisi bersenjata dikerahkan ke lokasi setelah muncul laporan tentang seorang pria yang membawa senjata di kawasan pedesaan Northumberland. Setidaknya enam kendaraan polisi dikirim ke sebuah waduk dekat Military Road di kawasan Harlow Hill setelah seorang warga melaporkan temuan tersebut. Pemain yang kini bergabung dengan Newcastle United melalui transfer senilai £29,5 juta dari Benfica ini dilaporkan sedang bersama seorang teman ketika keduanya terlihat membawa perlengkapan memanah tersebut di area publik.

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Rekan Setim Bertemu di Lokasi

Mark Gillespie, kiper tim nasional saat ini, dan Paul Dummett, mantan bek Newcastle United, kebetulan berada di sekitar lokasi peristiwa tersebut. Kedua tokoh sepak bola ini berhenti untuk menawarkan bantuan ketika polisi mulai turun tangan dan memeriksa situasi di lapangan. Temuan tak biasa ini menunjukkan betapa kecilnya jarak antara kehidupan profesional pemain di St James' Park dengan insiden kehidupan pribadi yang terjadi di luar lapangan.

Konfirmasi Polisi Tanpa Ancaman

Kepolisian Northumbria mengonfirmasi bahwa setelah pemeriksaan menyeluruh, tidak ditemukan adanya ancaman terhadap masyarakat. Juru bicara kepolisian menjelaskan rincian laporan yang diterima tidak lama setelah pukul 13.55 pada hari Rabu. Petugas mendatangi lokasi, menghentikan sebuah kendaraan di kawasan Darras Hall, dan menyita busur serta anak panah tersebut demi kepatuhan terhadap hukum.

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Penyitaan Peralatan dan Proses Hukum

Walaupun perlengkapan pemanah telah disita, pihak berwenang menyatakan tidak meyakini bahwa Amar Dedic dan rekannya memiliki niat jahat saat membawa alat tersebut di tempat umum. Juru bicara kepolisian menambahkan bahwa pada tahap ini, mereka memahami bahwa perlengkapan tersebut digunakan untuk tujuan rekreasi. Namun, penyelidikan belum sepenuhnya selesai karena berdasarkan hukum Britania Raya yang berlaku saat ini, berburu dengan busur dan anak panah dilarang keras di kawasan yang memiliki satwa liar.

Karir Dedic di Newcastle United

Amar Dedic tiba di St James' Park pada musim panas ini dan kembali bekerja sama dengan Matthias Jaissle, mantan manajernya di Red Bull Salzburg. Ia menjalani debutnya bersama Newcastle dalam hasil imbang 2-2 melawan Liverpool pada laga pembuka musim Liga Primer Inggris. Dedic kemudian mencatatkan dua assist dalam kemenangan 3-2 atas West Brom di Piala Carabao dan menjadi pemain yang rutin tampil sebagai starter.

Pemain timnas Bosnia dan Herzegovina ini mencatatkan 31 penampilan dan satu gol untuk negaranya. Ia tampil sebagai starter dalam kekalahan 1-0 dari Everton akhir pekan lalu. Newcastle dipahami tidak akan menjatuhkan sanksi disiplin internal kepadanya menyusul insiden tersebut, mengingat polisi menegaskan tidak ada niat jahat yang terlibat dalam kejadian di Northumberland.