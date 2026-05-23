Polisi mengungkap pelaku kejahatan di Jaklingko rute 49 Pesanggrahan punya riwayat gangguan jiwa

Pelaku yang menganiaya penumpang Jaklingko rute 49 Lebak Bulus - Cipulir di Penganiayaan penumpang Jaklingko rute 49 Lebak Bulus - Cipulir, lalu lintas, 23/05/2026

Polisi mengungkap pelaku kejahatan di Jaklingko rute 49, Pesanggrahan, memiliki riwayat gangguan jiwa . Korban telah melaporkan kejadian penganiayaan lalu lintas di dalam transportasi tersebut. Pelaku ditangkap setelah sempat melarikan diri ke Jakarta Barat dari Polsek Pesanggrahan .

Tim gabungan dari Polsek Pesanggrahan, Dinas Sosial, dan Rumah Sakit Jiwa menangani pelaku saat ini. Kasus ini akan ditangani sesuai aturan dan prosedur, petugas tengah menelusuri riwayat gangguan mental pelaku. Orang tuanya telah meminta maaf dan memperingatkan keadaan anaknya sebelum terjadinya peristiwa. Korban tidak mengira pelaku gangguan jiwa, tapi tetap melaporkan kejadian





