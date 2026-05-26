Polisi menggandeng Interpol untuk memburu wanita yang diduga menjadi perekrut dan pengirim CPMI ilegal ke Kamboja

Polisi menggandeng Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Mabes Polri dalam memburu seorang perempuan berinisial LA yang diduga menjadi perekrut dan pengirim Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal ke Kamboja. Kasus ini terungkap setelah petugas menerima informasi keberangkatan dua CPMI perempuan menuju Kamboja melalui Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Mereka dijanjikan pekerjaan sebagai admin judi online dengan gaji tinggi tanpa biaya keberangkatan. Polisi juga memeriksa seorang pria yang mengaku membantu proses keberangkatan kedua CPMI dengan imbalan uang. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 83 juncto Pasal 68 dan atau Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Polisi menggandeng Interpol untuk memburu wanita asal Bangka Belitung yang diduga menjadi perekrut dan pengirim CPMI ilegal ke Kamboja . Kasus ini terungkap setelah petugas menerima informasi keberangkatan dua CPMI perempuan menuju Kamboja melalui Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta.

Mereka dijanjikan pekerjaan sebagai admin judi online dengan gaji tinggi tanpa biaya keberangkatan. Polisi juga memeriksa seorang pria yang mengaku membantu proses keberangkatan kedua CPMI dengan imbalan uang. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 83 juncto Pasal 68 dan atau Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polisi Interpol Kamboja CPMI Perekrut Pengirim Admin Judi Online Gaji Tinggi Biaya Keberangkatan Pekerja Migran Penyelenggaraan Pendampingan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Pelindungan Asuransi Pasal 83 Juncto Pasal 68 Pasal 81 Juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kemenhut tahan penyelundup 3 ton sisik Trenggiling tujuan KambojaKementerian Kehutanan (Kemenhut) telah menahan tersangka berinisial TT terkait upaya penyelundupan 3.053 kilogram atau sekitar 3 ton sisik Trenggiling (Manis ...

Read more »

Polisi gelar olah TKP kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 2 orang dari rombongan DPRPolisi gelar olah TKP kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 2 orang dari rombongan DPR. Polisi dari Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jatim memeriksa kendaraan dengan nomor polisi N 1297 NB di Pintu ...

Read more »

Kemenhut Bongkar Penyelundupan 3 Ton Sisik Trenggiling ke Kamboja, Begini Modus PelakuKemenhut Kejar Jaringan Penyelundup Sisik Trenggiling Lintas Negara

Read more »

Polisi Tangkap Tiga Penjahat Modus Mengaku Polisi, Terancam 9 Tahun PenjaraTiga tersangka berinisial D, M, dan H ditangkap di Palmerah setelah melakukan pencurian dengan kekerasan berpura‑pura menjadi polisi. Mereka telah melakukan aksi serupa enam kali, kini dijerat Pasal 479 UU No.1/2023 dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara.

Read more »