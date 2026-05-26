Polisi Menangkap Selebgram Asal Brunei Terkait Kasus Penganiayaan

Polisi menangkap seorang selebgram asal Brunei Darussalam bernama Muhammad Irman Ali (33) terkait kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan warga Brunei lainnya berinisial MHF (30).

Polisi menangkap seorang selebgram asal Brunei Darussalam bernama Muhammad Irman Ali (33) terkait kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan warga Brunei lainnya berinisial MHF (30). Peristiwa itu terjadi di Jalan Sultan Hasanudin, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Korban diduga dianiaya pada Rabu (6/5/2026) dini hari. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka pada bagian belakang kepala dan kemudian dinyatakan meninggal. Kepala Subdirektorat III Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Resa Fiardi Marasabessy mengatakan, tersangka ditangkap pada Senin (25/5/2026) dini hari di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tim telah menangkap satu orang tersangka terkait dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Imran ditangkap setelah petugas melakukan serangkaian penyelidikan. Polisi sebelumnya melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi, serta menganalisis rekaman CCTV di sekitar lokasi. Berdasarkan hasil penyelidikan, tim berhasil mengidentifikasi terduga pelaku. Selanjutnya, dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan.

Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya pakaian dan sepatu milik tersangka serta tangkapan layar rekaman CCTV di lokasi kejadian. Saat ini, tersangka masih menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Polisi juga masih mendalami rangkaian peristiwa dugaan penganiayaan tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 466 Ayat (3) dan/atau Pasal 468 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto membenarkan bahwa pelaku adalah seorang selebgram asal Brunei dengan nama beken Woodyrman. Adapun penganiayaan itu terjadi pada pukul 03.30 WIB di depan Restu Sport, Blok M Hub, Kelurahan Melawai, Kebayoran Baru. MHF dinyatakan meninggal di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) pada Sabtu (16/5/2026). Peristiwa bermula saat korban berada di sekitar lokasi bersama saksi.

Tidak lama kemudian, datang beberapa orang lainnya yang sempat duduk serta berbincang bersama korban. Sekitar pukul 03.28 WIB, terduga pelaku tiba di lokasi bersama rekannya dengan menggunakan mobil. Saat turun dari kendaraan, terduga pelaku membawa tas berbahan kertas berwarna hitam yang diduga berisi botol kaca, kemudian menghampiri korban hingga terjadi adu argumentasi di area pintu masuk Blok M Hub. Perdebatan tersebut kemudian bergeser ke depan Restu Sport.

Tidak lama setelah itu, terduga pelaku diduga memukul korban satu kali pada bagian kepala menggunakan Setelah kejadian, korban dibawa ke tempat penginapan di sekitar lokasi, kemudian dibawa ke RSPP untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, kondisi korban memburuk hingga akhirnya meninggal pada 16 Mei 2026. Atas peristiwa tersebut, tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Metro Kebayoran Baru melakukan penyelidikan dan akhirnya menangkap Irman.

Saat ini tersangka telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani penyidikan lebih lanjut





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polisi Selebgram Penganiayaan Brunei Kasus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WNA Brunei Darussalam Tewas Dianiaya di Blok M, Pelakunya Ternyata Selebgram MIAWNA asal Brunei Darussalam berinisial MHF tewas dinaiaya di Blok M, Jakarta Selatan. Pelakunya adalah selebgram berinsial MIA.

Read more »

Selebgram Brunei Ditangkap usai Diduga Habisi Sesama WNA di Blok MMisteri keributan maut di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akhirnya mulai terungkap. Pelakunya ternyata selebgram, tapi juga seorang WNA Brunei.

Read more »

Polisi Benarkan Pelaku Pembunuhan WNA Brunei di Blok Seorang SelebgramMIA kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menangkapnya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Senin, 25 Mei 2026.

Read more »

Sosok Selebgram Brunei yang Habisi Sesama WNA di Blok M TerbongkarPemilik akun IG WoodyrmanKapolsek Metro Kebayoran Baru, Ajun Komisaris Besar Polisi Nugrahadi Kusuma mengatakan bahwa motif pasti penganiayaan yang menewaskan korban berinisial MHF (30) masih diselidiki.

Read more »