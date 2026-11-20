Dua anggota Polres Jakarta Barat luka akibat dikeroyok di PIK karena disalahartikan sebagai pelaku tabrak lari oleh sekuriti.

Dua anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat mengalami cedera fisik pasca insiden penindakan di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Kamis (19/11/2026) sore. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Nasriadi, mengonfirmasi bahwa kedua petugas ini menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang yang menyamakan kendaraan dinas mereka dengan pelaku tindak pidana tabrak lari.

Mula Dari Penindakan Narkoba di Cengkareng

Kasus ini bermula ketika tim gabungan Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Cengkaregen melaksanakan operasi penindakan di Jalan Tanggul Timur, Kompleks Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, sekitar pukul 16.30 WIB. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan satu orang yang diduga menggunakan narkoba, namun upaya pengangkutan tersebut mendapat perlawanan keras dari sekelompok warga di lokasi kejadian.

Also read Satpam PIK Naik dan Terbawa Kap Mobil Polisi, 2 Anggota Polres Jakbar Dikeroyok

Untuk mencegah eskalasi konflik yang semakin tidak terkendali, petugas memilih mundur dari lokasi dan bergerak kembali ke kantor polisi. Namun, situasi memanas di tengah perjalanan ketika kendaraan yang ditumpangi para anggota polisi diteriaki oleh sekelompok orang yang mengidentifikasi mereka sebagai pelaku tabrak lari.

Kendaraan Dihentikan Sekuriti Pantai Indah Kapuk

Proyektil ketegangan mencapai puncaknya ketika kendaraan dinas tersebut memasuki kawasan Pantai Indah Kapuk dan dihentikan oleh pihak keamanan atau sekuriti setempat. Pemicu utama tindakan sekuriti adalah teriakan yang menyamakan mobil tersebut dengan pelaku tabrak lari, sehingga mereka mengambil inisiatif fisik untuk menghentikan laju kendaraan.

Advertisement

Dokumentasi visual yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah mobil berwarna hitam dengan kondisi bodi rusak dan kaca belakang yang terlepas. Dalam rekaman tersebut, terlihat seorang anggota sekuriti berusaha mempertahankan posisinya di atas kap mobil yang sedang melaju, sambil berupaya memecahkan kaca depan untuk memaksa pengemudi menghentikan kendaraan.

Korban Luka Tusuk dan Leher Dicekik

Konflik fisik berubah menjadi kekerasan ketika sekuriti tidak menerima penjelasan identitas dari para anggota polisi. Iptu Deni Tri Putra menjadi korban utama kekerasan fisik di mana sekuriti mencekik lehernya. Tidak lama setelah itu, sekelompok orang yang sempat mengejar kendaraan tersebut tiba di lokasi dan turut serta memukul Iptu Deni.

Iklim kekerasan di Jalan Tol Sedyatmo tersebut mengakibatkan Iptu Deni Tri Putra menderita luka berat pada bagian dahi serta luka tusuk di paha sebelah kiri. Cedera parah ini memaksa para rekan sejawatnya untuk segera mengevakuasi korban menuju fasilitas kesehatan terdekat. Iptu Deni Tri Putra kemudian dibawa untuk mendapatkan penanganan medis darurat di Rumah Sakit Atma Jaya Pluit, Jakarta Utara.

Pelanggaran Identitas dan Luka Akibat Lemparan

Selain Iptu Deni Tri Putra, korban lainnya adalah Brigadir Dwi Santoso yang juga merupakan anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat. Brigrigir Dwi Santoso mengalami luka-luka di bagian atas telinga akibat terkena lemparan batu yang dilemparkan oleh kerumunan orang di lokasi kejadian.

Advertisement

Video tambahan yang tersebar menunjukkan kondisi pasca-kerusuhan di mana seorang pria duduk di bahu jalan tol sambil memegang bagian tubuhnya, dengan seorang anggota polisi berada dalam jarak dekat. Meskipun identitas kepolisian telah disampaikan, pihak keamanan dan warga setempat tidak mempercayai pernyataan tersebut, yang memicu eskalasi kekerasan berkepanjangan hingga kedua anggota polisi tersebut berhasil dibawa untuk pertolongan pertama.