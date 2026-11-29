Polisi Jatim memastikan Sugiarto tewas dalam tabrakan dengan truk dinas Polres Malang akibat kelalaian pengemudi. Tidak ada hubungan dengan kasus perusakan rumah.

Kabar duka datang dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, di mana seorang warga bernama Sugiarto kehilangan nyawa akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan dinas kepolisian. Kecelakaan tragis ini terjadi pada Minggu, 29 November 2026, dan telah memicu penyelidikan mendalam oleh aparat kepolisian setempat. Korban diketahui sedang menaiki sepeda motor Honda Scoopy saat terjadi benturan keras dengan sebuah truk Mitsubishi yang dikemudikan oleh anggota Kepolisian Resor Malang.

Kasus ini menyoroti dugaan kelalaian pengemudi kendaraan dinas dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan penyelidikan awal yang dilakukan oleh pihak berwenang, kecepatan tinggi dan kegagalan menjaga jarak aman menjadi faktor utama penyebab kejadian tersebut. Korban yang tertabrak, Sugiarto, sempat menerima perawatan medis di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan dan ia dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan.

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Detail Kronologi Tabrakan Dengan Truk Dinas

Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abast, memberikan rincian lengkap mengenai kejadian yang menimpa korban dan rekan-rekannya. Truk Mitsubishi dengan nomor polisi X 5073-34 dikemudikan oleh anggota kepolisian yang memiliki inisial RAA. Saat itu, RAA sedang menjalankan rutinitas patroli malam hari di wilayah Kabupaten Malang. Di sisi lain, sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi N 3071 EFC dikendarai oleh Revagio dengan membonceng dua orang penumpang, yaitu Refan Ardi dan Sugiarto.

Kedua kendaraan tersebut bergerak searah ketika kecelakaan terjadi. Berdasarkan keterangan Kombes Pol Jules Abraham Abast, sepeda motor yang ditumpangi korban berada di belakang truk dinas Polres Malang. Saat mendekati titik benturan, truk yang dikemudikan oleh RAA tidak mampu menghindari tabrakan, sehingga menyebabkan sepeda motor tersebut tertabrak dari belakang. Benturan ini terjadi dengan kekuatan yang cukup besar, membuat korban langsung mengalami luka-luka serius di lokasi kejadian.

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Bukti Fisik Dan Analisis Polisi Di TKP

Para penyidik melakukan analisis menyeluruh terhadap Lokasi Kejadian Perkara (TKP) untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan. Hasil penyelidikan awal menunjukkan bahwa tidak terdapat bekas pengereman di aspal jalan. Kondisi ini menjadi bukti fisik yang mendukung dugaan bahwa pengemudi truk tidak melakukan upaya pengereman untuk menghindari tabrakan. Selain itu, rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi juga menjadi salah satu alat bukti yang diamankan untuk memperkuat analisis kejadian.

Kombes Pol Jules Abraham Abast menegaskan bahwa kecepatan tinggi yang dilakukan oleh pengendara kendaraan dinas sangat tidak memungkinkan untuk menahan laju truk dalam situasi darurat. Kelalaian ini terletak pada ketidakmampuan pengemudi untuk menjaga jarak aman dan ketidakhadiran upaya menghindar. Akibat dari kecepatan tersebut dan kurangnya kewaspadaan, kecelakaan ini berujung pada kematian Sugiarto. Polisi menekankan bahwa tindakan ini merupakan bentuk kelalaian yang jelas dalam mengemudikan kendaraan operasional.

Proses Penindakan Terhadap Pengemudi Truk

Setelah kejadian, tim penyidik dari Polda Jawa Timur segera mengambil langkah-langkah hukum untuk mengungkap fakta secara mendalam. Untuk mendalami kasus ini, para penyidik telah memeriksa enam saksi mata yang dapat memberikan keterangan lengkap mengenai jalannya kecelakaan. Selain itu, tim juga melakukan olah TKP secara detail dan menyita kedua kendaraan yang terlibat, yaitu truk Mitsubishi dan sepeda motor Honda Scoopy, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) masing-masing kendaraan sebagai barang bukti.

Bidang Profesi dan Keamanan (Bidpropam) Polda Jawa Timur turut dilibatkan dalam proses ini untuk memberikan asistensi teknis terkait dengan pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Pengemudi truk, RAA, kini menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan tindak pidana maupun pelanggaran etik. Proses hukum ini akan menentukan apakah ada sanksi disipliner tambahan selain pertanggungjawaban pidana yang akan dijatuhkan kepada sang pengemudi.

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Klarifikasi Hubungan Dengan Kasus Perusakan

Kombes Pol Jules Abraham Abast juga membantah keras adanya spekulasi yang menghubungkan kecelakaan ini dengan aksi perusakan rumah yang terjadi sebelumnya. Sebelumnya, beredar kabar bahwa korban mungkin terkait dengan kasus penganiayaan siswi SMA hingga meninggal dunia di Kota Malang. Namun, berdasarkan keterangan dari dua saksi yang merupakan rekan korban, rombongan sepeda motor tersebut tidak berasal dari lokasi perusakan.

Jarak antara lokasi kejadian perusakan rumah dengan lokasi kecelakaan lalu lintas mencapai hampir dua kilometer. Dari keterangan saksi dan alat bukti yang ditemukan, pihak kepolisian tidak menemukan adanya hubungan kausal antara peristiwa perusakan di perumahan maupun kecelakaan lalu lintas tersebut. Oleh karena itu, polisi memastikan bahwa kedua peristiwa ini merupakan hal yang berbeda dan tidak saling terkait. Atas nama institusi Polri, khususnya Polda Jawa Timur dan Polres Malang, telah disampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya Sugiarto.