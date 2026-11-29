Polda Jawa Timur menetapkan anggota Polres Malang berinisial RAA sebagai tersangka akibat kelalaian dalam kecelakaan yang menewaskan warga Sugiarto di Kabupaten Malang.

Polda Jawa Timur secara resmi menetapkan anggota Kepolisian Resor (Polres) Malang berinisial RAA sebagai tersangka dalam kasus kematian warga bernama Sugiarto akibat kecelakaan lalu lintas. Penetapan status tersangka ini dilakukan menyusul penyelesaian proses penyidikan mendalam dan gelar perkara terhadap insiden yang terjadi di jalan raya wilayah Kabupaten Malang.

Mekanisme Proses Hukum dan Penyidikan Kasus

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abast menyatakan bahwa keputusan hukum tersebut diambil setelah tim penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Malang melakukan investigasi komprehensif. Proses ini juga mendapatkan asistensi teknis dari Badan Kesejahteraan Pegawai (Bidpropam) Polda Jawa Timur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar prosedur operasional.

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Kombes Pol Jules Abraham Abast menegaskan bahwa terdapat dasar bukti yang kuat dan cukup untuk menetapkan RAA sebagai tersangka sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku saat ini. Langkah ini diambil untuk menjembatani kepentingan penegakan hukum dengan kebutuhan masyarakat akan keadilan.

Analisis Kelalaian dan Temuan Alat Bukti CCTV

Penyidik menemukan unsur-unsur kelalaian berat pada diri RAA saat mengemudikan kendaraan dinas kepolisian saat kejadian berlangsung. Unsur kelalaian tersebut mencakup kegagalan dalam mengatur kecepatan kendaraan, tidak menjaga jarak aman, serta kurangnya kehati-hatian dalam menavigasi jalanan sempit.

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Hal ini dikonfirmasi melalui alat bukti elektronik berupa rekaman CCTV yang berhasil diambil dari lokasi sekitar tempat kejadian perkara. Rekaman tersebut menjadi kunci utama yang membuktikan bahwa RAA tidak melakukan pengereman sebelum terjadinya tabrakan.

Penyidik juga menegaskan bahwa tidak ditemukan bekas pengereman pada kendaraan dinas milik Polres Malang bernomor polisi X 5073-34. Fakta ini mengarah pada dugaan bahwa RAA sama sekali tidak melakukan upaya untuk menghindari kendaraan lain yang berada di depannya.

Rekonstruksi Kejadian dan Posisi Korban di TKP

Kecelakaan tragis ini terjadi pada Sabtu (28/11) pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Bulurejo, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Pada saat itu, korban Sugiarto bersama rekannya bernama Revan Ardi sedang dibonceng oleh Revagio menggunakan sepeda motor bernomor polisi N 3071 EFC.

Posisi kedua korban tersebut berada di dalam satu sepeda motor ketika kendaraan mereka terlibat benturan keras dengan kendaraan dinas yang dikemudikan oleh oknum polisi tersebut. Benturan tersebut langsung memicu insiden fatal yang mengakhiri nyawa salah satu penumpang.

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Implikasi Pasca Kematian dan Komitmen Polda Jatim

Sugiarto dinyatakan meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Saiful Anwar (RSSA) di Kota Malang. Kematian ini memicu respons cepat dari jajaran kepolisian terkait penanganan sisa jenazah dan dukungan psikologis bagi keluarga.

Kombes Pol Jules Abraham Abast mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan langsung ke rumah duka korban untuk menyampaikan ucapan belasungkara secara resmi. Kunjungan ini merupakan bagian dari bentuk empati institusi kepolisian terhadap duka yang dialami keluarga almarhum.

Polda Jawa Timur dan Polres Malang berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan tetap mempertimbangkan dan memenuhi hak-hak dasar keluarga korban secara penuh dan berkeadilan.