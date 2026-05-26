Polisi Jakarta Timur Membuka Posko Pengaduan untuk Korban Penipuan WO

Polres Metro Jakarta Timur membuka posko pengaduan khusus bagi para korban penipuan wedding organizer (WO) yang menipu sejumlah pasangan pengantin di Jakarta Timur. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari calon pasangan pengantin yang viral di media sosial.

Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari calon pasangan pengantin yang viral di media sosial. Korban kemudian melapor ke Polres Metro Jakarta Timur karena merasa dirugikan setelah layanan WO tersebut tidak terlaksana. Yang bersangkutan mengalami kerugian Rp 83 juta. Tak hanya satu korban, polisi juga menerima informasi adanya pasangan lain yang mulai berdatangan untuk melapor setelah mengetahui kantor WO tersebut telah tutup.

Menurut Andaru, pelaku mengiklankan usahanya melalui akun media sosial dengan kedok layanan katering. Korban yang sedang mencari layanan pernikahan kemudian melakukan kesepakatan hingga menyetorkan uang dengan nominal puluhan juta rupiah. Nilai paket yang ditawarkan pun bervariasi. Sejauh ini, penyidik telah memeriksa enam orang saksi untuk mendalami kasus tersebut.

Polisi juga berencana memanggil pihak penyedia gedung guna menelusuri komunikasi antara WO dan pengelola venue acara. Andaru menegaskan pihak yang saat ini diburu polisi adalah pemilik WO tersebut





