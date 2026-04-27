Polisi Jakarta Timur Berburu Pelaku Pemerasan di Cakung Timur

Polisi Jakarta Timur sedang menyelidiki kasus pemerasan yang terjadi di Cakung Timur. Dua pelaku diduga menargetkan seorang wiraswasta yang baru saja berjualan kopi. Insiden ini viral di media sosial dan kini sedang ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak kepolisian.

Polisi Jakarta Timur sedang melakukan penyidikan dan pengejar pelaku yang diduga melakukan tindak pemerasan di wilayah Cakung Timur . Kasus yang menjadi sorotan media sosial ini terjadi di Jalan Koridor sisi barat Banjir Kanal Timur (BKT), RT 00/07, Kelurahan Cakung Timur , Kecamatan Cakung.

Menurut Kanit Reskrim Polsek Cakung AKP Moch. Zen, upaya penyelidikan terus berjalan untuk mengungkap identitas pelaku dan menangkap mereka. Zen juga menyebut pihaknya telah menerima laporan resmi terkait insiden tersebut dengan nomor LP/B/124/IV/2026/SPKT/Polsek Cakung/Polres Metro Jakarta Timur/Polda Metro Jaya. Tim Buser Polsek Cakung langsung melakukan pengecekan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) setelah video kejadian viral di media sosial.

Aksi pemerasan terhadap korban ES (47), seorang wiraswasta, terjadi pada Selasa (21/4) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB. Menurut keterangan keluarga, korban baru saja selesai berjualan kopi bersama saudaranya di lokasi kejadian. Sekitar pukul 00.30 WIB, karena kondisi sudah sepi pembeli, korban memutuskan pulang. Namun, dalam perjalanan pulang di sekitar lokasi, korban dihadang oleh dua orang laki-laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor.

Pelaku diduga meminta uang dari korban dengan ancaman. Polisi masih menelusuri bukti-bukti untuk mengidentifikasi pelaku dan motif di balik tindakan pemerasan tersebut. Selain itu, pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melapor jika mengalami atau menyaksikan tindak kejahatan serupa. Kasus ini menjadi peringatan bagi warga untuk lebih berhati-hati, terutama saat beraktivitas di malam hari.

Polisi juga mengecam keras tindakan pemerasan dan menegaskan akan memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku jika terbukti bersalah. Upaya penyelidikan masih berlangsung, dan polisi berharap masyarakat dapat memberikan informasi tambahan yang berguna untuk mempercepat penyelesaian kasus ini





Pemerasan Polisi Jakarta Timur Cakung Timur Kejadian Kriminal Viral

