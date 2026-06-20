Polisi Genuk Lanjutkan Penyidikan Video Mesum Viral di Taman Bangetayu

Kapolsek Genuk, Kompol Rismanto, mengungkap langkah penyelidikan video mesum yang beredar di media sosial, termasuk pemeriksaan saksi, pencarian rekaman CCTV, dan identifikasi pengunggah video, serta ancaman sanksi hukum bagi pelaku.

Kapolsek Genuk, Kompol Rismanto, melaporkan bahwa penyelidikan atas video amatir yang beredar di media sosial masih berjalan. Video tersebut menampilkan sepasang muda mudi yang melakukan hubungan intim secara terbuka di Taman Bangetayu , Kecamatan Genuk, Kota Semarang, pada sore hari Kamis 18 Juni 2024 pukul 20.45 WIB.

Pada rekaman berdurasi 52 detik itu, terlihat pasangan tersebut duduk di bangku taman dengan posisi perempuan berada di pangkuan laki-laki, sebuah tindakan yang jelas melanggar norma kesusilaan dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan asusila di tempat umum. Kapolsek Rismanto menegaskan bahwa petugas sedang memeriksa dua saksi mata yang berada di sekitar lokasi kejadian, namun hingga laporan ini dibuat, saksi-saksi tersebut belum dapat memberikan keterangan yang menguatkan adanya insiden tersebut.

Selain itu, penyidik telah meminta bantuan pihak Balai Kelurahan Bangetayu untuk menyediakan rekaman CCTV yang terpasang di sekitar area warung yang berada di sebelah taman, meskipun pemilik warung menyatakan tempatnya sudah tutup pada waktu kejadian dan penjaga tidak mengetahui adanya aksi mesum itu. Dalam upaya menindaklanjuti kasus ini, tim penyidik tidak hanya berfokus pada saksi dan bukti visual, melainkan juga berencana untuk mengidentifikasi dan memanggil pengunggah video di media sosial.

Pengunggah video tersebut akan diminta keterangan apakah ia sengaja merekam dan menyebarkan konten yang bersifat cabul atau hanya sekadar mengabadikan momen tanpa sadar akan konsekuensi hukum. Rismanto menambah, "Jika terbukti ada unsur kesengajaan dalam penyebaran video ini, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang‑Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHP tentang perbuatan asusila.

" Penyidik juga menyinggung kemungkinan adanya unsur pemerasan atau pemanfaatan konten seksual untuk kepentingan ekonomi, mengingat maraknya kasus serupa di beberapa kota lain, termasuk Makassar, Cirebon, Jember, dan Bali, yang menimbulkan keresahan publik. Polisi Genuk menegaskan komitmen untuk menegakkan hukum dan melindungi moralitas publik. Seluruh proses penyelidikan akan dilanjutkan hingga ditemukan bukti yang cukup untuk mengajukan berkas perkara ke Kejaksaan.

Secara bersamaan, pihak kepolisian menyerukan kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan atau memutar ulang video tersebut, serta melaporkan konten serupa yang mereka temui di platform digital. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mencegah peredaran konten asusila yang dapat merusak citra kota dan menurunkan rasa aman warga. Kebijakan tambahan, seperti pemasangan spanduk larangan asusila di taman terbuka 24 jam, juga sedang dipertimbangkan untuk menambah kesadaran dan pencegahan di masa mendatang





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Video Mesum Penyidikan Polisi Taman Bangetayu Kekerasan Seksual Publik Hukum Asusila

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dampaknya Langsung Dirasakan Rakyat, Aliansi Pekanbaru Dukung Presiden Prabowo Lanjutkan MBGAliansi dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Read more »

KPK: Pemanggilan Pansus DPR melihat kebutuhan penyidikan kasus hajiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pemanggilan Panitia Khusus Hak Angket Haji DPR RI 2024 melihat kebutuhan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota ...

Read more »

Tok! Prabowo Tetap Lanjutkan Program MBG, Pengawasan DiperketatPresiden memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan

Read more »

Lanjutkan Kiprah, Rayhan Hannan Perpanjang Kontrak selama Tiga Tahun bersama PersijaGelandang muda Rayhan Hannan bertahan bersama Persija setelah memperpanjang kontraknya sampai tiga musim.

Read more »