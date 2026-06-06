Polisi Gagalkan Peredaran Obat Keras Ilegal di Garut, Seribu Butir Barang Bukti Disita

Operasi kepolisian di Kampung Cipicung, Cibatu, Garut berhasil mengungkap praktik peredaran obat keras ilegal tanpa resep dokter. Seorang terduga pelaku berinisial MK (19) diamankan dengan ribuan butir obat keras seperti Tramadol, Trihexyphenidyl, dan Double Y, serta uang tunai. Polisi akan mengembangkan jaringan pemasok dan meningkatkan Patroli untuk mencegah penyalahgunaan obat keras yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Kepolisian berhasil melakukan penumpasan terhadap praktik peredaran obat keras ilegal yang tidak memiliki resep dokter di wilayah Cibatu, Kabupaten Garut. Dalam operasi tersebut, seorang terduga pelaku berhasil diamankan bersama dengan ratusan butir obat terlarang yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Penindakan ini dilaksanakan setelah petugas menerima informasi akan adanya aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut. Pengungkapan kasus peredaran obat keras ilegal ini terjadi pada Sabtu, 6 Juni 2026, di Kampung Cipicung, Desa Keresek, Kecamatan Cibatu. Lokasi tersebut diduga kuat menjadi pusat transaksi obat-obatan terlarang. Petugas berhasil menyergap terduga pelaku saat tengah melakukan transaksi dengan seorang pembeli.

AKP Amirudin Latif menjelaskan bahwa pengungkapan ini bermula dari patroli rutin serta penyelidikan intensif yang dilakukan oleh petugas. Informasi mengenai dugaan aktivitas peredaran obat keras di wilayahnya kemudian ditindaklanjuti dengan pengintaian. Setelah mengidentifikasi lokasi yang dicurigai, petugas melakukan penggerebekan di Kampung Cipicung. Di sana, polisi mendapati seorang terduga pelaku berinisial MK (19) asal warga Aceh yang diduga sedang hendak melakukan transaksi.

Baik terduga pelaku maupun pembeli segera diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Proses penggeledahan kemudian dilakukan untuk mencari barang bukti. Penangkapan ini menjadi langkah awal dalam upaya memberantas peredaran obat keras ilegal di Garut. Dari tangan terduga pelaku MK, polisi berhasil menyita berbagai jenis obat keras dalam jumlah signifikan.

Barang bukti tersebut meliputi 170 butir Hexymer, 30 butir Dextro, dan 347 butir Tramadol. Selain itu, ditemukan juga 40 butir Trihexyphenidyl dan 180 butir Double Y. Petugas juga menyita uang tunai sebesar Rp1.930.000 yang diduga kuat merupakan hasil penjualan obat-obatan terlarang tersebut. Jumlah barang bukti ini menunjukkan skala peredaran obat keras ilegal yang cukup besar. Peredaran obat semacam ini sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat, terutama dapat menyebabkan ketergantungan dan kerusakan organ tubuh.

AKP Amirudin Latif menegaskan bahwa peredaran obat keras terbatas tanpa izin adalah pelanggaran hukum serius yang berpotensi menimbulkan dampak negatif yang luas, khususnya bagi kalangan remaja. Pihak kepolisian berkomitmen untuk terus memerangi kejahatan ini. Kasus peredaran obat keras ilegal ini telah dilimpahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Garut untuk pengembangan kasus yang lebih mendalam. Polisi akan menelusuri jaringan pemasok obat keras ilegal tersebut hingga ke akarnya.

Polsek Cibatu juga akan terus meningkatkan intensitas patroli dan pengawasan di wilayah hukumnya. Langkah ini diambil untuk mencegah terulangnya peredaran obat-obatan ilegal. Pengawasan ketat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib. Komitmen jajaran kepolisian adalah untuk terus melakukan penindakan tegas demi melindungi masyarakat dari bahaya obat-obatan terlarang.

Operasi ini juga patroli rutin dalam rangka penegakan hukum dan menjaga keamanan wilayah, terutama menjelang bulan Ramadhan. Peningkatan pengawasan mencakup juga aktivitas lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Berita ini mengingatkan again the pentingnya peran aparat dalam mengamati peredaran obat keras yang sering berkeduduki toko sembako atau jaringan dalam masyarakat





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Peredaran Obat Keras Ilegal Polres Garut Obat Terlarang Tramadol Trihexyphenidyl Operasi Narkoba Penindakan Obat Ilegal

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